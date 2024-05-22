Вот что нужно есть, чтобы предотвратить раннее поседение: советы нутрициолога

Несмотря на распространенное мнение, раннее поседение может возникать не только из-за стресса. Большую роль в этом играет нехватка определенных витаминов и минералов. К счастью, дефицит этих веществ можно покрыть с помощью питания.
О том, что есть, чтобы предотвратить раннему поседению, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
Среди причин появления преждевременной седины большую роль играет наследственность. Если у кровных родственников была ранняя седина, то велика вероятность, что она появится и у их близких в молодом возрасте.
Преждевременная седина может возникнуть из-за анемии, макросомальной анемии, В6, В9 или В12 зависимой анемии. Также ее может спровоцировать гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит.
"Гипотиреоз нужно компенсировать, потому что он приводит к снижению секреции желудочной кислоты, из-за чего многие минеральные вещества и витамины просто не усваиваются", - говорит Голобородько.
Также она отмечает, что причиной ранней седины является пониженное потребление (и плохое усвоение) белка в рационе. Мало белка равно пониженной активности меланина.
При поседении большую роль играет меланин. Его выработку стимулируют гормоны гипофиза, щитовидной железы, медиаторы симпатической нервной системы и половые гормоны.
Тирозин является начальным пунктом биосинтеза меланина. Именно поэтому очень важно есть много белка - в нем содержится тирозин.
Что есть, чтобы предотвратить раннее поседение:
Также важно заботиться о поступлении меди в организм. Дефицит можно покрыть БАДами, а еще следует потреблять больше печени говядины, устрицы, необработанные какао-бобы. Полезными будут расторопша, артишок, куркумин.
Предотвратить раннее поседение помогут все формы пептидов коллагена, л-тирозин, группа витаминов В, минералы, медь, марганец, молибден и комплексная форма витамина Е.
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