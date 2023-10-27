Вот что нужно есть, чтобы суставы были здоровыми: список продуктов от диетолога

От чего зависит здоровье суставов

"Для здоровых суставов необходим кальций. Если этого минерала не хватает, организм забирает его из костной ткани, что приводит к остеопорозу - истончение костей. Страдают не только кости рук и ног, но и позвоночник. Поэтому важно обеспечить достаточное количество кальция, который есть в молочных продуктах, овощах, крупах, мясе и рыбе", - объясняет диетолог. ⁣⁣⠀

Фус добавляет, что на здоровье костей и суставов влияет и витамин D, фосфор и магний, витамин С, белок и многое другое. Чтобы поддерживать здоровье суставов, очень важен баланс белков, жиров и углеводов, минералов и витаминов в рационе.⁣⁣

Что есть, чтобы суставы были здоровыми

"Советую включить в рацион продукты, богатые селеном и серой. Первый встречается в таких продуктах, как бразильский орех, рыба (сардины, лосось, сельдь), чеснок, яйца, курица и индейка, печень говяжья и т. д. Сера содержится в продуктах, где есть белок - все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты. Питание должно быть сбалансированным", - отмечает эксперт. ⠀⁣⁣⠀

Еще одним важным микроэлементом является цинк. Его дефицит может привести к искажению вкусовых ощущений, снижению и ослаблению Т-клеток иммунной системы, уменьшению лимфатических узлов, то есть ослабляется сопротивление организма к инфекционным заболеваниям.

"Суточная потребность цинка для взрослых - 10-12 мг, поэтому следует включить в рацион: овсяную крупу, дикий рис, чечевицу, говядину, семена подсолнечника и тыквы, миндаль", - советует Фус.⁣⁣

Также для укрепления суставов полезны витамины С и D. Киви, квашеная капуста, ягоды, цитрусовые, перец - это основные и доступные источники витамина С. Витамин D можно получить из печени трески, яичных желтков и сливочного масла. Основной его источник - солнце.