Вот что должны знать родители, прежде чем купить ребенку первый телефон

В современном мире дети не представляют своей жизни без гаджетов. Потому часто родители покупают им телефоны очень рано. Однако важно знать некоторые нюансы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Mail .

О чем стоит знать родителям

Бывший учитель и директор по онлайн-безопасности Шон Лайонс рассказал, что сейчас растет проблема мошенничества в сети, поэтому родители должны позаботиться о безопасности детей.

В частности, увеличение случаев онлайн-обманов возникает из-за того, что дети обычно слишком напуганы, чтобы рассказать об этом взрослым.

"Часто молодые люди ничего не делают. Они молча страдают, и это только усугубляет ситуацию", - сказал Лайонс.

К тому же преступники становятся опытнее в том, как нацелиться на младшую аудиторию. Подростки попадают в манипуляции с инвестициями в криптовалюту, которые обещают им заработать кучу денег.

Как часто обманывают детей

Эксперт отметил, что часто дети становятся "денежными мулами" - определенное время хранят незаконные деньги на своем банковском счете. В частности, такое происходит из-за вербовки в социальных сетях и онлайн-играх.

Это происходит так: мошенники представляются компаниями, предоставляющими ИТ-услуги или модернизацию игр, и просят подростков принимать платежи от их клиентов через цифровые платежные платформы. А какую-то часть оплаты они могут оставить себе.

Шон Лайонс отметил, что важно, чтобы родители разговаривали с детьми о первом телефоне в их жизни и как им безопасно пользоваться.

Что должны знать дети

Также Шон Лайонс назвал советы, которые должны знать все дети, прежде чем получить свой первый телефон: