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Вот что нужно есть, чтобы иметь невероятно красивые ягодицы: меню для увеличения объема

Что нужно есть, чтобы увеличить объем ягодиц (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Физическая активность и здоровый образ жизни становятся все более важными, многие стремятся иметь привлекательную и здоровую фигуру. Одной из ключевых зон, которым уделяют особое внимание, это ягодицы. Важно понимать, что увеличение ягодиц требует комплексного подхода, включая правильное питание и физическую активность.

Что нужно есть, чтобы увеличить ягодицы, рассказала для Styler врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

Увеличение объема ягодиц происходит благодаря двум основным факторам: росту мышечной массы и уменьшению процента жира. Важной составляющей этого процесса является правильное питание.

  • Белки: они являются строительным материалом для мускулов. Включение в рацион таких источников белка, как мясо птицы, рыба, яйца, орехи и семена способствует росту мышечной массы.
  • Углеводы: комплексные углеводы (цельные злаки, овощи, фрукты) снабжают энергией для тренировок и помогают поддерживать оптимальный уровень эффективности во время тренировок.
  • Здоровые жиры: омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, оливковом масле и орехах, способствуют восстановлению мышц после нагрузок.
  • Вода: водный баланс важен для оптимального функционирования организма, в том числе для роста мышц.

Для оптимального наращивания мышечной массы рекомендуется включать белковые источники в дневную диету. Один из примеров рациона, который может помочь вам "наесть" ягодицы:

Завтрак:

  • Омлет из двух яиц и шпинат
  • Цельнозерновой хлеб с авокадо и лососем
  • Чашка нежирного йогурта с добавлением орехов

Полдник:

  • Куриная грудка или другая нежирная мясная альтернатива
  • Вареная фасоль
  • Салат из овощей и оливковым маслом

Полуденный перекус:

  • грецкий орех или миндаль
  • Ягоды или фрукты

Обед:

  • Стейк из телятины или нежирной говядины
  • Отварной батат или киноа
  • Тушеные овощи

Перекус перед тренировкой:

  • Банан или другой фрукт
  • Протеиновый батончик или шейк

Послетренировочный перекус:

  • Протеиновый коктейль или зернистый творог с медом
  • Грецкие орехи или ореховая паста

Ужин:

  • Рыба (лосось, тунец) или морепродукты
  • Брокколи или другие овощи на пару
  • Рис или булгур

Важные замечания:

Рассчитывайте свои калорийные потребности и уровень физической активности. Если вы хотите увеличить мышечную массу, возможно потребуется некоторое превышение калорийного баланса.

Сбалансированный рацион белков, комплексных углеводов и здоровых жиров будет способствовать увеличению ягодиц и наращиванию мышц.

Не забывайте о важности гидратации, выпивайте достаточное количество воды в течение дня.

Этот пример рациона является только ориентиром. Важно учитывать свои индивидуальные потребности и реагировать на изменения в организме. Если вы планируете изменить рацион или начать новый диетологический план, всегда рекомендуется обращаться к врачу или диетологу для индивидуальных советов и рекомендаций.

Специально для читателей РБК-Украина Ульяна Вернер разработала эксклюзивный гайд "5 ошибок, из-за которых твоя попа плоская", который поможет вам более эффективно проводить тренировки и получить желаемую форму как можно скорее.

Напомним, ранее мы писали о том, какие 5 способов помогут получить ягодицы мечты.

А также рассказывали о том, почему на самом деле так сложно похудеть.

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