Вот что на самом деле хотят мужчины получить от женщины

Мужчины хотят от женщин получать в постели определенные эмоции, но девушки не всегда понимают, как их дать своему партнеру.
О главных пяти интимных желаниях рассказали в Telegram Сексологія українською.
Мужчины любят, когда их любимая женщина демонстрирует раскрепощенность в постели, любит себя и не боится делиться своими фантазиями.
Поэтому пора раскрыть свой скрытый талант сценариста фильмов для взрослых и превратить секс в игру. Главное - не бойтесь своих фантазий и помните: то, что вам обоим приятно в постели не может быть чем-то постыдным.
Мужчинам нравится, когда женщина говорит, что она хочет, и когда комментирует процесс (но не стоит перегибать).
Разговор во время секса стимулирует больше, чем обычные "охи-ахи". Слова должны возбуждать, поэтому следует следить за тоном и за тем, что вы говорите.
Сексологи советуют давать мужчине свободу - частичную, рядом с женщиной. Это может быть просмотр порно, выбор секс-игрушек.
Речь идет о том, что мужчина может сделать сам, чтобы слегка пофантазировать, но часто стесняется делать это с вами и при вас.
Мужчинам нравится, когда его тело исследуют. И не только "главный орган".
Помните, что у мужчин много эрогенных зон. Им нравится, когда вы проявляете инициативу, не стесняетесь изучать его тело, ищете новые точки.
Мужчины любят комплименты, одобрительные отзывы о его способностях и талантах в постели. Это как катализатор сексуальной уверенности.
Говорите об этом не только во время или после процесса, но и просто так. Будьте уверены, это заведет его не меньше, чем сексуальное белье.
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