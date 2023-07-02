Вот что на самом деле хотят мужчины получить от женщины

Чтобы женщина раскрывала свои фантазии

Мужчины любят, когда их любимая женщина демонстрирует раскрепощенность в постели, любит себя и не боится делиться своими фантазиями.

Поэтому пора раскрыть свой скрытый талант сценариста фильмов для взрослых и превратить секс в игру. Главное - не бойтесь своих фантазий и помните: то, что вам обоим приятно в постели не может быть чем-то постыдным.

Чтобы женщина говорила

Мужчинам нравится, когда женщина говорит, что она хочет, и когда комментирует процесс (но не стоит перегибать).

Разговор во время секса стимулирует больше, чем обычные "охи-ахи". Слова должны возбуждать, поэтому следует следить за тоном и за тем, что вы говорите.

Чтобы она давала свободу

Сексологи советуют давать мужчине свободу - частичную, рядом с женщиной. Это может быть просмотр порно, выбор секс-игрушек.

Речь идет о том, что мужчина может сделать сам, чтобы слегка пофантазировать, но часто стесняется делать это с вами и при вас.

Чтобы женщина исследовала его

Мужчинам нравится, когда его тело исследуют. И не только "главный орган".

Помните, что у мужчин много эрогенных зон. Им нравится, когда вы проявляете инициативу, не стесняетесь изучать его тело, ищете новые точки.

Чтобы женщина его хвалила

Мужчины любят комплименты, одобрительные отзывы о его способностях и талантах в постели. Это как катализатор сексуальной уверенности.

Говорите об этом не только во время или после процесса, но и просто так. Будьте уверены, это заведет его не меньше, чем сексуальное белье.