Вот кому нельзя пробовать метод интервального голодания: будьте осторожны!

У вас были пищевые расстройства

Если в прошлом у вас были проблемы с отношениями с едой, это вовсе не означает, что вам следует отказываться от интервального голодания. Следует учитывать те негативные факторы, которые возникали во время прошлого поведения, и не допускать их снова.

Часто случается, что люди с расстройствами пищевого поведения пытаются похудеть путем интервального голодания. Вы ведь потребляете пищу в течение меньшего промежутка времени, поэтому потеря калорий может произойти естественно.

Попытайтесь планировать свои приемы пищи заранее, чтобы убедиться, что вы не теряете необходимые калории.

Вы ребенок

Существуют различные исследования, которые демонстрируют негативные последствия голодовки у детей, поэтому интервальный метод питания не очень хороший выбор.

Диетологи советуют также планировать перекусы и основные приемы пищи, чтобы лучше контролировать голод и избегать перееданий.

К тому же у детей метаболизм работает гораздо быстрее, чем у взрослых. Соответственно, за день дети тратят больше энергии и требуют больше калорий, чтобы продуцировать новую энергию.

Вы беременна или кормите грудью

Беременные часто сталкиваются с проблемой токсикоза, когда питательные вещества просто не задерживаются в организме. Если к этому добавить еще голодание, поддерживать нормальное самочувствие может быть еще сложнее.

То же касается кормления грудью. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, кормящим грудью матерям нужно примерно на 300-500 калорий больше в день, чтобы удовлетворить свои потребности в питании.

Мама не знает, когда именно ее ребенок захочет есть, поэтому интервальная голодовка может иметь последствия как для матери, так и для ребенка.

Вы пожилой человек с проблемами пищеварения

Пожилые люди иногда испытывают трудности с получением питательных веществ и достаточного количества калорий из-за потери запаха и вкуса, проблем с пищеварением и отсутствием сигналов голода.

Интервальное голодание станет еще одним фактором к этому. Пожилые люди, подвергаются высшему риску возрастной потери мышечной массы. Это может повлиять на ряд функций организма, таких как подвижность, сила и даже долголетие.

Вы плохо от этого чувствуете себя

Независимо от того, какие промежутки времени вы используете, ваш организм может просто не воспринимать такую систему питания. Если вы чувствуете изменения в настроении, стали более раздражительными, замечаете отрицательные изменения во внешнем виде, тогда, скорее всего, интервальное голодание не для вас.

Кроме этого, у вас могут возникнуть такие побочные эффекты как расстройство пищеварения, отсутствие сосредоточенности или концентрации, головокружение, трудности с крепким сном, сильная тяга к вредной пище или тревога.