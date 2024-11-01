Вот какой важный симптом должен насторожить после посещения маникюрного салона

Что следует знать

Американка Кайла Тинниэл рассказала, что делала ногти уже много лет подряд, но недавно у нее возникла очень сильная аллергия на гель-лак.

Она объяснила, что сначала заметила "маленькие пузырьки" на своих пальцах, а через несколько дней стало хуже и появились раны, которые начали кровоточить.







Способы предотвращения аллергии на гель-лак

Первый и самый важный совет для мастеров маникюра и клиента: не экономьте на материалах для маникюра. Используйте только высококачественные продукты от проверенных и надежных брендов. Это не только обеспечит отличный результат, но и сохранит здоровье ногтей и кожи.