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Вот какой важный симптом должен насторожить после посещения маникюрного салона

Какой симптом должен быть насторожен после посещения маникюрного салона (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гель-лак давно стал популярным выбором для получения стойкого маникюра. После частых визитов в салон следует не игнорировать важный симптом, который может указывать на проблемы с ногтями.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая проблема может возникнуть после частого покрытия ногтей гель-лаком.

Что следует знать

Американка Кайла Тинниэл рассказала, что делала ногти уже много лет подряд, но недавно у нее возникла очень сильная аллергия на гель-лак.

Она объяснила, что сначала заметила "маленькие пузырьки" на своих пальцах, а через несколько дней стало хуже и появились раны, которые начали кровоточить.

Способы предотвращения аллергии на гель-лак

Первый и самый важный совет для мастеров маникюра и клиента: не экономьте на материалах для маникюра. Используйте только высококачественные продукты от проверенных и надежных брендов. Это не только обеспечит отличный результат, но и сохранит здоровье ногтей и кожи.

Ранее мы сообщали, можно ли делиться маникюрными кусачками и что может произойти с ногтями.

Также мы писали, что обязательно нужно сделать перед тем, как подпилить ногти пилочкой.

При написании материала использовались следующие источники: TikTok-страница американки Кайлы Тинниэл и сайт Wyndly.

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