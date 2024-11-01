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Вот какой важный симптом должен насторожить после посещения маникюрного салона

Пятница 01 ноября 2024 18:01
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Вот какой важный симптом должен насторожить после посещения маникюрного салона Какой симптом должен быть насторожен после посещения маникюрного салона (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гель-лак давно стал популярным выбором для получения стойкого маникюра. После частых визитов в салон следует не игнорировать важный симптом, который может указывать на проблемы с ногтями.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая проблема может возникнуть после частого покрытия ногтей гель-лаком.

Что следует знать

Американка Кайла Тинниэл рассказала, что делала ногти уже много лет подряд, но недавно у нее возникла очень сильная аллергия на гель-лак.

Она объяснила, что сначала заметила "маленькие пузырьки" на своих пальцах, а через несколько дней стало хуже и появились раны, которые начали кровоточить.

"Началось все лишь с одного пальца, а затем резко распространилось почти на всю руку. Поэтому постепенно становилось хуже и хуже", - отметила Кайла.

По ее словам, ей приходится перевязывать руку на ночь, потому что симптомы были болезненными, что она даже не могла спать.

Как оказалось, у девушки развилась дисгидротическая экзема. На гель-лаки могут возникать разные типы аллергических реакций. Они могут возникать на коже вокруг ногтевого ложа или на самой пластине. Некоторые распространенные признаки:

  • чешется кожа - это один из самых первых и распространенных симптомов аллергии.
  • покраснение и раздражение - кожа вокруг ногтя становится красной и раздраженной, поскольку она вступает в прямой контакт с веществами, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
  • отек и волдыри являются признаком острого дерматита

Способы предотвращения аллергии на гель-лак

Первый и самый важный совет для мастеров маникюра и клиента: не экономьте на материалах для маникюра. Используйте только высококачественные продукты от проверенных и надежных брендов. Это не только обеспечит отличный результат, но и сохранит здоровье ногтей и кожи.

Кроме того, очень важно поддерживать здоровье ногтей и кутикулы. Ослабленное или поврежденное ногтевое ложе более восприимчиво к аллергенам. Регулярное увлажнение и защита ногтей от физических травм может в значительной степени предотвратить аллергию.

Хорошей альтернативой есть традиционный лак для ногтей. По сравнению с гель-лаком он, как правило, требует частой подправки, но менее вероятно вызывает аллергические реакции. Обязательно используйте гипоаллергенные марки и избегайте содержащих формальдегид, распространенный аллерген.

Ранее мы сообщали, можно ли делиться маникюрными кусачками и что может произойти с ногтями.

Также мы писали, что обязательно нужно сделать перед тем, как подпилить ногти пилочкой.

При написании материала использовались следующие источники: TikTok-страница американки Кайлы Тинниэл и сайт Wyndly.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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