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Вот при каких симптомах нужно немедленно звонить в "103": это важно знать

В каких случаях нужно немедленно вызвать скорую (фото: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Карета скорой помощи выезжает только тогда, когда требуется срочное спасение жизни, а именно когда ситуация угрожающая и человек не может справиться с состоянием самостоятельно. Следует знать при каких признаках немедленно вызывать медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медицинскую совместную "Бережи себе" в Telegram.

Когда стоит набирать "103"

Врач Дарья Дмитриевская рассказала, что до сегодняшнего дня причины звонков к медикам самые разные: боль в груди, кашель, температура, паническая атака, легкое головокружение, одиночество, нежелание самостоятельно найти лекарства в аптечке или пойти к врачу.

Именно поэтому по непониманию настоящих поводов для вызовов "скорой" возникает большинство жалоб на то, что медики не приехали. Также случаются пробки, аварии, отдаленные населенные пункты и т.д., но эти случаи редки на фоне общей ситуации.

Необходимо запомнить, что карета скорой помощи выезжает тогда, когда требуется срочное спасение жизни.

Вызвать скорую необходимо при следующих симптомах:

  • признаки инсульта (нарушение речи, движений с одной стороны тела, несимметричная улыбка, онемение)
  • симптомы инфаркта миокарда (боль в области сердца, продолжающаяся более 30 минут)
  • сильная боль в животе разной локализации, резкое его появление, особенно - если боль нарастает
  • серьезная аллергическая реакция
  • потеря сознания
  • нарушение дыхания, в частности из-за попадания посторонних предметов
  • серьезные травмы, кровотечение, ДТП
  • тепловой или солнечный удары
  • рвота кровью
  • эпилептический приступ, который длится более 30 минут
  • другие состояния, угрожающие жизни

Часто люди часто вызывают скорую в непрофильных случаях. Речь идет о таких, которые предусматривают консультацию и лечение у семейного врача или узкого специалиста.

Повышение температуры тела при простудных и других вирусных болезнях не является причиной вызова, как и типичные проявления хронических болезней. Важно понимать, что команда "скорой" не может обеспечить длительное лечение и наблюдение.

Что нужно знать

Важно, если вы знаете или подозреваете наличие у себя хронических заболеваний, то не откладывайте визит к врачу до момента, когда ситуация обострится. Лучше пройти обследование и получить заранее назначение.

Все потому, что в большинстве случаев вам не понадобятся услуги "скорой". А ресурс службы помощи будет распределен и вовремя предоставлен тем, кто нуждается в спасении здесь и сейчас.

"Непрофильные вызовы чрезмерно нагружают систему и воруют шанс у других. И именно тогда возникают трагические истории о том, как скорая едет целый час и не успевает к больному", - говорится в сообщении.

 

Ранее мы сообщали, в каких случаях можно не пропускать машину с "мигалкой".

Также мы писали, при какой температуре нужно немедленно вызвать скорую.

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