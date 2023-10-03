Вот при каких симптомах нужно немедленно звонить в "103": это важно знать

Когда стоит набирать "103"

Врач Дарья Дмитриевская рассказала, что до сегодняшнего дня причины звонков к медикам самые разные: боль в груди, кашель, температура, паническая атака, легкое головокружение, одиночество, нежелание самостоятельно найти лекарства в аптечке или пойти к врачу.

Именно поэтому по непониманию настоящих поводов для вызовов "скорой" возникает большинство жалоб на то, что медики не приехали. Также случаются пробки, аварии, отдаленные населенные пункты и т.д., но эти случаи редки на фоне общей ситуации.

Необходимо запомнить, что карета скорой помощи выезжает тогда, когда требуется срочное спасение жизни.

Вызвать скорую необходимо при следующих симптомах:

признаки инсульта (нарушение речи, движений с одной стороны тела, несимметричная улыбка, онемение)

симптомы инфаркта миокарда (боль в области сердца, продолжающаяся более 30 минут)

сильная боль в животе разной локализации, резкое его появление, особенно - если боль нарастает

серьезная аллергическая реакция

потеря сознания

нарушение дыхания, в частности из-за попадания посторонних предметов

серьезные травмы, кровотечение, ДТП

тепловой или солнечный удары

рвота кровью

эпилептический приступ, который длится более 30 минут

другие состояния, угрожающие жизни

Часто люди часто вызывают скорую в непрофильных случаях. Речь идет о таких, которые предусматривают консультацию и лечение у семейного врача или узкого специалиста.

Повышение температуры тела при простудных и других вирусных болезнях не является причиной вызова, как и типичные проявления хронических болезней. Важно понимать, что команда "скорой" не может обеспечить длительное лечение и наблюдение.

Что нужно знать

Важно, если вы знаете или подозреваете наличие у себя хронических заболеваний, то не откладывайте визит к врачу до момента, когда ситуация обострится. Лучше пройти обследование и получить заранее назначение.

Все потому, что в большинстве случаев вам не понадобятся услуги "скорой". А ресурс службы помощи будет распределен и вовремя предоставлен тем, кто нуждается в спасении здесь и сейчас.

"Непрофильные вызовы чрезмерно нагружают систему и воруют шанс у других. И именно тогда возникают трагические истории о том, как скорая едет целый час и не успевает к больному", - говорится в сообщении.