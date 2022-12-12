Вот как меняются ваши отношения, когда в них становится мало секса

Страсть исчезает

Речь идет о глубоком доверии, интимных прикосновениях и моментах, в которых чувствуется бесконечная близость. Когда пары перестают спать вместе, интерес друг к другу исчезает – и это часто является началом конца.

Появляется дистанция

Во время секса увеличивается уровень окситоцина. Этот гормон также известен как "гормон нежности", потому что он вызывает чувство сильной близости.

Когда партнеры редко спят вместе, регулярный всплеск окситоцина отсутствует, что может ослабить глубокую связь между двумя людьми.

Бабочек становится все меньше

Всем знакомо ощущение после секса, когда тело расслаблено и любишь своего партнера, как в первый день.

Именно это чувство будет забыто, если его не обновлять регулярным сексом.

Повышается склонность к изменам

Заранее нужно прояснить: перерыв в сексе никогда не должен быть оправданием интрижки!

Неудовлетворенность отношениями и потребность в близости способствуют новым знакомствам, которые смогут компенсировать нехватку секса.