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Вот как меняются ваши отношения, когда в них становится мало секса

Как меняются отношения без секса (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Секс – неотъемлемая часть гармоничных отношений. Когда интимная жизнь удовлетворяет обоих партнеров, и в других аспектах взаимоотношений все хорошо. Но со временем сексуальное взаимодействие может становиьтся реже, а то почти исчезать. При этом страдают и сами отношения.

Как именно рассказали в Telegram канале Сексология по-украински.

Страсть исчезает

Речь идет о глубоком доверии, интимных прикосновениях и моментах, в которых чувствуется бесконечная близость. Когда пары перестают спать вместе, интерес друг к другу исчезает – и это часто является началом конца.

Появляется дистанция

Во время секса увеличивается уровень окситоцина. Этот гормон также известен как "гормон нежности", потому что он вызывает чувство сильной близости.

Когда партнеры редко спят вместе, регулярный всплеск окситоцина отсутствует, что может ослабить глубокую связь между двумя людьми.

Бабочек становится все меньше

Всем знакомо ощущение после секса, когда тело расслаблено и любишь своего партнера, как в первый день.

Именно это чувство будет забыто, если его не обновлять регулярным сексом.

Повышается склонность к изменам

Заранее нужно прояснить: перерыв в сексе никогда не должен быть оправданием интрижки!

Неудовлетворенность отношениями и потребность в близости способствуют новым знакомствам, которые смогут компенсировать нехватку секса.

Раньше мы писали о пяти правилах идеального секса.

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