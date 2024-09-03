Вот как употребление авокадо помогает быстрее похудеть: главные преимущества

Употребление авокадо может помочь вам похудеть

Многие люди задаются вопросом, какие продукты лучше есть, чтобы похудеть. Существует ли список лучших продуктов питания, которые можно приобрести в любом магазине и они наиболее эффективны в борьбе с лишним весом?

Польза для здоровья от употребления авокадо доказывает, что это идеальная пища для похудения.

Авокадо на самом деле является односемянной ягодой, родом из Мексики, но она отличается от других ягод или клубники.

Авокадо содержит 322 калории и 29,5 г жира - в 10-20 раз больше, чем в любой другой ягоде. На самом деле авокадо можно считать скорее жиром, чем фруктом. Но само содержание мононенасыщенных жиров, 20 граммов в одном фрукте – делает авокадо таким особенным и заслуживает репутации здоровой пищи.

Благодаря доказанной способности снижать уровень холестерина, угнетать чувство голода и даже уменьшать жир на животе, авокадо является одним из лучших продуктов для похудения. Авокадо является одним из самых полезных продуктов, которые следует добавить в свой рацион. Авокадо богат всеми видами питательных веществ, которые приносят пользу организму многими способами, включая потерю веса.

В чем преимущества авокадо

Ученые утверждают, что употребляя масло авокадо, богатое мононенасыщенными и олеиновыми жирными кислотами, можно уменьшить жир на животе. Диета с высоким содержанием мононенасыщенных жиров может препятствовать распределению жира вокруг живота, уменьшая экспрессию определенных генов жира.

Одна столовая ложка масла авокадо содержит около 120 калорий и 10 граммов мононенасыщенных жирных кислот – почти идентично оливковому маслу первого отжима. Масло авокадо имеет очень высокую температуру дымления, поэтому вы можете использовать его для жарки без риска образования свободных радикалов, которые могут повредить вашему здоровью.

Авокадо содержит множество витаминов (фото: pixabay.com)

Авокадо может быть одним из самых эффективных средств борьбы с голодом , известных человечеству. Исследования показали, что употребление половины свежего авокадо снижает чувство голода примерно на 40% в течение многих часов. Просто добавьте две столовые ложки гуакамоле поверх яиц, салатов, мяса на гриле и т.д., чтобы продлить чувство сытости.

Исследования показали, что потребление половины авокадо улучшает общее качество диеты и вдвое снижает риск развития метаболического синдрома.

Люди, едящие авокадо, не только сообщают о более низком индексе массы тела и меньшей окружности талии, но также потребляют значительно больше клетчатки и витамина К - питательных веществ, связанных с потерей веса.

Авокадо эффективно снижает уровень холестерина. Исследование показало, что уровень ЛПНП, "плохого" холестерина, был ниже среди людей, сидящих на диете по авокадо, чем среди людей, чей рацион содержит меньше жира. Ученые объясняют, что мононенасыщенные жиры в авокадо могут играть немаловажную роль в снижении повышенного уровня холестерина.

Антиоксиданты авокадо нейтрализуют свободные радикалы, повреждающие ДНК. Свободные радикалы – это разрушительные молекулы кислорода – естественные побочные продукты метаболизма, вызывающие разные цепные реакции в организме, разрушающие клетки и ДНК, вызывая разные проблемы со здоровьем.

Антиоксиданты в свежих фруктах и овощах могут помочь нейтрализовать некоторые свободные радикалы, но они не могут достичь митохондрий – основы свободных радикалов. Когда митохондрии не работают должным образом, метаболизм работает менее эффективно. Ученые говорят, что в странах Средиземноморья, где оливковое масло, подобно авокадо, является основой рациона, замечен значительно более низкий уровень заболеваний.