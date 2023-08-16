Вот как на самом деле кофе влияет на процесс похудения: объяснение диетолога

Кофе при похудении можно пить или нет

"Почему во время похудения все рекомендуют ограничивать употребление кофе?

Сегодня назову только одну, но, вероятно все же, основную причину. Все достаточно просто - кортизол (гормон стресса и бодрости) очень чувствителен к кофеину", - объясняет диетолог.

По ее словам, именно кортизол в ответ на чашечку кофе дает человеку прилив энергии, бодрость, работоспособность, но также дает тревожность, раздражительность, если злоупотреблять напитком, и вызывает бессонницу, если пить его вечером.

"У среднестатистического человека действие кофеина будет продолжаться - 5-8 часов. Это означает, что выпив последний кофе в 16 часов, ваш сон с 22-23 часов будет полноценным", - говорит Кондратюк.

Те люди, которые могут заснуть даже после кофе, должны знать, что качество сна будет очень посредственным.

"Для того чтобы человек не просто спал, а высыпался - во время сна должно быть гармоничное чередование двух фаз - глубокого и быстрого сна, только тогда утром человек будет чувствовать себя полным сил. После кофе и крепкого черного чая часто страдает глубокая фаза сна", - подчеркивает эксперт.

То есть у человека даже после 7-8 часов сна не будет энергии и он снова будет испытывать потребность выпить кофе.

"Качественный сон для похудения очень важен. Поэтому я рекомендую пить кофе/чай с содержанием кофеина до 16 часов и ограничивать количество чашек до двух в день", - говорит диетолог.

Под запретом ли латте и капучино

"Для похудения нужен дефицит калорий. А кофейные напитки - латте, капучино и тому подобное содержат много сахара", - говорит Кондратюк.

К примеру она приводит, что в 200 мл капучино (без сахара) - 75 ккал., 200 мл латте (без сахара) - 110 ккал, а 200 мл мокко (с шоколадом, но без сахара) - 170 ккал.

"Итак, если человек хочет похудеть и создает дефицит калорий, то несколько выпитых за день кофейных напитков сводят на нет все его усилия", - объясняет диетолог.