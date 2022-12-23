Вот как выглядит влюбленность у мужчин и женщин: самые правдивые симптомы

Симптомы влюбленности у мужчин

Когда глаза женщины и мужчины встречаются, мужчина смотрит очень долго и пристально. Зрачки при этом немного расширены.

Мужчина при любой возможности пытается оказаться рядом с женщиной или старается находиться к ней как можно ближе.

Влюбленный мужчина ищет повод, чтобы прикоснуться: поправляет выпавший локон, стряхивает несуществующую пылинку с плеча, пытается разгладить складку на одежде.

Мужчину, который влюблен, будет интересовать любая информация о женщине. Он будет сам расспрашивать, как прошел день, не устали ли вы. И будет искренне рад, если вы в чем-то совпали за день.

Если к беседе мужчины и женщины подключается кто-то еще, влюбленный будет нехотя отвечать на вопросы, даже с некоторой пренебрежительностью. Он даст понять, что еще один собеседник тут лишний.

Влюбленный мужчина в разговоре с женщиной меняется. Голос будет звучать особенно, тембр станет заметно мягче и доверчивее, с оттенком нежности и интереса.

Мужчина, у которого есть чувства к женщине, с большой радость согласится с просьбой, почти всегда рад прийти на помощь и часто сам предлагает - подвезти, помочь, проводить и так далее.

Когда влюбленный мужчина находится рядом с женщиной, он перестает замечать вокруг не только других женщин, но и всех остальных людей в принципе.

Мужчины в состоянии влюбленности обычно очень застенчивы и в некоторые моменты не знают, что нужно сделать, как ответить на вопросы. От этого они выглядят немного растеряно.

Влюбленный мужчина старается сделать женщину счастливее при каждой удобной возможности. Делать он это будет с особой теплотой и постарается, чтобы все вышло хорошо.

Симптомы влюбленной женщины

Глаза влюбленной женщины отличаются особых огоньком - там есть искры, которые видны даже окружающим. Кроме того, женщина начинает намного чаще улыбаться и выглядит очень позитивно.

Женщины в состоянии влюбленности способны совершать совершенно невероятные глупости.

Может появиться несвойственная женщине рассеянность, забывчивость. Вплоть до того, что вполне организованная и ответственная женщина может совершенно забыть о важной встрече.

Влюбленная женщина хочет выглядеть хорошо в любое время суток - даже выходя в магазин или на прогулку с собакой. Ей хочется изменить прическу, гардероб, сбросить вес, поменять стиль.

Женщина, которая влюблена, часто проверяет свои мессенджеры и ей хочется постоянно звонить или писать любимому. Повод для этого особенно не нужен - просто узнать, как дела и почувствовать, что они на связи.

У влюбленной женщины просыпается интерес к гороскопам, гаданиям и другим подобным вещам. Самый частый запрос - узнать отношение мужчины к ней или их совместное будущее. Негативные ответы она не принимает, считает их ошибкой.

Любимые хобби, домашние дела, сериалы, книги и фильмы - все уходит на второй и третий план. Все свое свободное время влюбленная женщина готова посвятить мужчине.

У влюбленной женщины может проснуться ревность. Например, к коллеге по работе, к подруге детства или соседке. При внезапной встрече или упоминании в разговоре, она обязательно спросит у мужчины, кто это такая.

Если женщина влюблена, то ее начинают интересовать увлечения мужчины. Внезапно может появиться интерес к суши, футболу, рыбалке, машинам, нумизматике или фантастике.

У влюбленной женщины бушуют гормоны, поэтому настроение может меняться несколько раз в день и очень резко - от веселья до истерических рыданий может пройти не более 10 минут.