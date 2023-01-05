Вот как нельзя принимать лекарства от давления: главная ошибка

Почему лекарства от давления нужно принимать регулярно?

По словам медика, высокое артериальное давление влияет не только на стенки артерий, вызывая головную боль или головокружение.

"Хроническое повышение давления ведет к поражению органов-мишеней, то есть тех органов, работа которых очень зависит от величины и стабильности АД", - рассказывает врач.

Мишенями при высоком давлении являются

Сердце

Высокое давление со временем приводит к увеличению левых отделов сердца, как следствие сердечная недостаточность и риск появления мерцательной аритмии или инфаркта миокарда.

Мозг

Гипертония увеличивает риск возникновения инсульта или энцефалопатии.

Глаза

Высокое давление может вызвать кровоизлияние в сетчатку или отек зрительного нерва, что в дальнейшем приводит к слепоте.

Почки

При неконтролируемой гипертензии почки начинают выделять белок (которого не должно быть в норме в моче) и плохо выполнять свою детоксикационную функцию.

Сосуды

Может наблюдаться воспаление внутренней оболочки сосудов конечностей, что со временем приводит к нарушению кровоснабжения рук и ног и росту риска гангрены.

Важный совет врача

Все вышеупомянутые проблемы можно предупредить, если стабилизировать артериальное давление на уровне не выше 140/90 мм рт. ст., с помощью регулярного приема лекарства.

Лекарства от давления вам может назначить семейный врач, существует также государственная программа "Доступні ліки", которая позволяет получить некоторые препараты со значительной скидкой при наличии электронного рецепта от врача.