Вот как нельзя принимать лекарства от давления: главная ошибка

При артериальной гипертензии, то есть высоком давлении, врачи могут назначать ежедневный прием препаратов, но многие пренебрегают рекомендацией, прекращая пить таблетки, как только "попустbт".
Об этом в Instagram рассказал врач Михаил Цюрак.
По словам медика, высокое артериальное давление влияет не только на стенки артерий, вызывая головную боль или головокружение.
"Хроническое повышение давления ведет к поражению органов-мишеней, то есть тех органов, работа которых очень зависит от величины и стабильности АД", - рассказывает врач.
Высокое давление со временем приводит к увеличению левых отделов сердца, как следствие сердечная недостаточность и риск появления мерцательной аритмии или инфаркта миокарда.
Гипертония увеличивает риск возникновения инсульта или энцефалопатии.
Высокое давление может вызвать кровоизлияние в сетчатку или отек зрительного нерва, что в дальнейшем приводит к слепоте.
При неконтролируемой гипертензии почки начинают выделять белок (которого не должно быть в норме в моче) и плохо выполнять свою детоксикационную функцию.
Может наблюдаться воспаление внутренней оболочки сосудов конечностей, что со временем приводит к нарушению кровоснабжения рук и ног и росту риска гангрены.
Все вышеупомянутые проблемы можно предупредить, если стабилизировать артериальное давление на уровне не выше 140/90 мм рт. ст., с помощью регулярного приема лекарства.
Лекарства от давления вам может назначить семейный врач, существует также государственная программа "Доступні ліки", которая позволяет получить некоторые препараты со значительной скидкой при наличии электронного рецепта от врача.
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