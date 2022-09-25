Вот как нужно готовить сочники с творогом! Такие в магазине не купить

Составляющие

Для теста:

Мука - 280-300 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 80 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Соль - 1/3 ч. л.

Сметана 20% - 100 г

Сливочное масло - 100 г

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Для начинки:

Творог 9% - 250 г

Сахар - 2 ст. л. (по вкусу)

Сметана 20% - 1 ст.

Белок яйца - 1 шт.

Мука - 1 ст.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Для украшения:

Желток для смазки

Сахарная пудра

Пошаговое приготовление

Перемешайте муку с разрыхлителем. Перетрите муку с холодным сливочным маслом, чтобы получилась крошка. Добавьте сахар, соль, сметану и яйцо. Замесите мягкое тесто.

Если вы видите, что тесто очень липкое, добавьте еще немного муки. Не нужно долго вымешивать тесто, иначе готовые сочники будут слишком плотными.

Тесто накрыть пищевой пленкой и положить в холодильник на 30-60 минут.

Для начинки: смешать творог со сметаной, добавить ванильный сахар, обычный сахар, белок и муку. Если вы видите, что начинка получается жидкой, добавьте еще немного муки.

Разделить тесто на 10 частей. Раскатать в круглую лепешку. На одну часть уложить начинку, накрыть второй половиной теста.

Выложить сочники на противень, выстланный пергаментом. Смазать желтком.

Выпекать около 25 минут при температуре 180-190 градусов.

Посыпать сахарной пудрой.