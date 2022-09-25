Вот как нужно готовить сочники с творогом! Такие в магазине не купить

Нежные, пушистые и сочные сочники с творогом - не мечта ли каждого кулинара? Предлагаем вам приготовить кучу вкусности на вашей кухне, которая будет в разы вкуснее магазинной выпечки.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.
Для теста:
Для начинки:
Для украшения:
Перемешайте муку с разрыхлителем. Перетрите муку с холодным сливочным маслом, чтобы получилась крошка. Добавьте сахар, соль, сметану и яйцо. Замесите мягкое тесто.
Если вы видите, что тесто очень липкое, добавьте еще немного муки. Не нужно долго вымешивать тесто, иначе готовые сочники будут слишком плотными.
Тесто накрыть пищевой пленкой и положить в холодильник на 30-60 минут.
Для начинки: смешать творог со сметаной, добавить ванильный сахар, обычный сахар, белок и муку. Если вы видите, что начинка получается жидкой, добавьте еще немного муки.
Разделить тесто на 10 частей. Раскатать в круглую лепешку. На одну часть уложить начинку, накрыть второй половиной теста.
Выложить сочники на противень, выстланный пергаментом. Смазать желтком.
Выпекать около 25 минут при температуре 180-190 градусов.
Посыпать сахарной пудрой.
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