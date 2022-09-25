RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот как нужно готовить сочники с творогом! Такие в магазине не купить

Скриншот: Как приготовить сочники
Автор: Светлана Мащенко

Нежные, пушистые и сочные сочники с творогом - не мечта ли каждого кулинара? Предлагаем вам приготовить кучу вкусности на вашей кухне, которая будет в разы вкуснее магазинной выпечки.

Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.

Составляющие

Для теста:

  • Мука - 280-300 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 80 г
  • Ванильный сахар - 1 ч. л.
  • Соль - 1/3 ч. л.
  • Сметана 20% - 100 г
  • Сливочное масло - 100 г
  • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Творог 9% - 250 г
  • Сахар - 2 ст. л. (по вкусу)
  • Сметана 20% - 1 ст.
  • Белок яйца - 1 шт.
  • Мука - 1 ст.
  • Ванильный сахар - 1 ч. л.

Для украшения:

  • Желток для смазки
  • Сахарная пудра

Пошаговое приготовление

Перемешайте муку с разрыхлителем. Перетрите муку с холодным сливочным маслом, чтобы получилась крошка. Добавьте сахар, соль, сметану и яйцо. Замесите мягкое тесто.

Если вы видите, что тесто очень липкое, добавьте еще немного муки. Не нужно долго вымешивать тесто, иначе готовые сочники будут слишком плотными.

Тесто накрыть пищевой пленкой и положить в холодильник на 30-60 минут.

Для начинки: смешать творог со сметаной, добавить ванильный сахар, обычный сахар, белок и муку. Если вы видите, что начинка получается жидкой, добавьте еще немного муки.

Разделить тесто на 10 частей. Раскатать в круглую лепешку. На одну часть уложить начинку, накрыть второй половиной теста.

Выложить сочники на противень, выстланный пергаментом. Смазать желтком.

Выпекать около 25 минут при температуре 180-190 градусов.

Посыпать сахарной пудрой.

Раньше мы писали, как приготовить оладьи с яблоками по украинскому рецепту.

Также читайте о рецепте жареных пирожков на картофельном отваре.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты