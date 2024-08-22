Вот как часто нужно ездить на велосипеде, чтобы похудеть

Велоспорт, как и другие виды спорта, имеет множество преимуществ для здоровья. Езда на велосипеде является отличной кардиотренировкой для похудения. Существует время, которое нужно проехать на велосипеде, чтобы достичь цели.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Преимущества езды на велосипеде

Ездить на велосипеде можно с разной интенсивностью, от низкой выносливости до высокоинтенсивной силовой работы. Это значит, что люди могут ездить на велосипеде каждый день, не истощаясь от высокоинтенсивных упражнений, что является еще одним преимуществом.

Тренер Аманда Капритто рассказала, что велоспорт предлагает практически бесконечное пространство для прогресса, а значит, легче потерять вес, чем с другими видами упражнений, такими как ходьба.

Как часто ездить

Если вы хотите сбросить вес и прийти в форму, идеально подойдет ежедневная езда. Это не обязательно означает, что вам нужно каждый день крутить педали или выполнять интенсивные тренировки, но последовательные движения помогают выработать лучшие привычки и являются неотъемлемой частью поддержания дефицита калорий.

"Я бы рекомендовала как минимум три езды на велосипеде в неделю для похудения, если езда на велосипеде является основной формой физических упражнений человека", - говорит Капритто.

Если же кто-то хочет заниматься силовыми тренировками, то тренер рекомендует лишь одну езду на велосипеде, три силовых занятия и две прогулки в неделю.

Если вы пытаетесь похудеть, очень важно еженедельно соблюдать минимальную рекомендованную национальную норму физической активности:

кардиотренирование средней интенсивности - 150 минут в неделю

силовые тренировки - 2 занятия в неделю

Продолжительность езды на велосипеде

Высокоинтенсивная интервальная тренировка на велосипеде, вероятно, не будет превышать 20 минут. Кроме того, велоспорт на выносливость обычно выполняется в зоне низкого пульса и может занять до часа.

Опытный велосипедист может ездить до трех-четырех часов во время тренировки на велосипеде, ориентированной на выносливость.

Пример велоспорта для похудения: