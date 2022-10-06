Вот где нельзя хранить аптечку, чтобы лекарства быстро не испортились

Некоторые популярные места для хранения лекарства в доме могут привести к порче препаратов. Чтобы аспирин сохранил все свои свойства, всегда необходимо следовать инструкциям, указанным на коробке.
Как пишет SantePlus, не желательно хранить аптечку в ванной комнате.
Многие считают, что они правильно хранят лекарства дома. Однако во многих случаях они ошибаются.
Советы по правильному хранению лекарств:
Вопреки распространенному мнению, хранить лекарства в ванной - не лучший вариант. По мнению специалистов, это не совсем подходящее место для хранения лекарств. В частности, это из-за жары и сырости, которые всегда в ванной.
Все потому, что в такой комнате постоянная влажность из-за выходящего из душа пара. Такие условия не являются оптимальными для лекарств, которые обязательно должны оставаться сухими и прохладными.
Лучше выбрать шкаф в спальне или на кухне, конечно, как можно дальше от нагревательных приборов.
Некоторые лекарства необходимо хранить в холодильнике. Особое внимание следует уделять термочувствительным препаратам, таким как вакцины, инсулины, гормоны, глазные капли, некоторые антибиотики, гели или даже суппозитории. Все они требуют низких температур для хранения, как правило, от 2 до 8°C.
Чтобы не ошибиться, каждый раз когда вы покупаете лекарство, прежде всего читайте инструкцию, чтобы определить при какой температуре их хранить.
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