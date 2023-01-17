Вот почему нужно есть гранат каждый день: об этих бонусах вы могли не знать

Чем так полезны гранаты

Они защищают от онкологии

Одним из основных полезных свойств граната для здоровья является высокое содержание антиоксидантов. Плод особенно богат полифенолами, которые представляют собой тип антиоксиданта, способного защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Эти антиоксиданты уменьшают воспаление в организме, которое связано с широким спектром хронических заболеваний, включая болезни сердца и онкология, в частности рак предстательной железы и рак молочной железы.

Исследования показали, что полифенолы в гранате могут помочь замедлить рост раковых клеток и ингибировать образование новых кровеносных сосудов, питающих опухоли.

Гранаты помогают улучшить здоровье сердца

Исследования показали, что фрукт может помочь снизить кровяное давление и улучшить кровоток, что может помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. Антиоксиданты в гранате также могут помочь снизить уровень холестерина, что может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Гранаты также помогают улучшить работу мозга

Исследования показали, что антиоксиданты в гранате могут помочь защитить мозг от повреждений, вызванных свободными радикалами, что может помочь улучшить когнитивные функции и снизить риск неврологических состояний, таких как болезнь Альцгеймера.

Гранат богат витамином С и витамином К, которые важны для поддержания здоровья костей и зубов



Кроме того, это также хороший источник фолиевой кислоты, которая необходима беременным женщинам.