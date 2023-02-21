Вот в чем коварство: Комаровский высказался о средствах по уходу за губами

Доктор высшей категории обращает внимание, что есть определенные компоненты средств для губ, которые эффективны для использования в профилактических целях, но при этом - не рекомендованы к применению именно для лечения.

Комаровский рассказал, что по мнению медицинской науки не должны включать в себя средства для лечения:

салициловая кислота,

фенол,

ментол,

эвкалипт,

камфора,

ароматизаторы.

Дело в том, что эти компоненты оказывают раздражающее действие, и могут ухудшать кровообращение в области губ, вызывать спазм сосудов и прочее, объясняет врач.

Также Комаровский назвал одно простое, но важное правило: "если вы наносите на губы что-то и сразу же это чувствуете - это не всегда хорошо, а чаще - плохо".

"Идеальное средство для губ вы ощущать не должны", - отметил он.

В этом контексте доктор указал на определенное "коварство" этих раздражающих средств. Так, часто бывает, что когда человек мажет губы тем или иным препаратом, и при этом ничего не чувствует - у него возникают мысли о том, что средство неэффективное.

"И производители вынуждены реагировать на хотелки потребителей, добавляя то, что вы сразу почувствуете", - описал он ситуацию.

Комаровский также перечислил компоненты, которые желательны в средствах по уходу за губами. Это:

касторовое масло,

подсолнечное масло,

масло ши,

кокосовое масло,

вазелин.

Как правило, включаются также солнцезащитные средства, добавил доктор Комаровский.