RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Так вот почему младенцы так приятно пахнут: ученые разгадали эту "загадку"

Почему младенцы приятно пахнут (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы когда-то брали младенца на руки, вы точно знаете этот запах, особенно - вашего ребенка. В чем же секрет особого аромата, вызывающего массу приятных эмоций?

Об этом говорится в научной статье Research Gate.

Что показало исследование

Ученые провели необычный опрос среди 235 родителей с разновозрастными детьми. И оказалось, что почти 95% из них уверены: аромат младенцев приятный или очень приятный.

А вот когда их просили оценить запах детей-подростков, то здесь оказалось, что только 75% мам и пап считают запах тела своего подросшего чада приятным.

Интересно, что в ходе анализа полученных данных выяснилось, что чем больше внимания уделяли родители своему ребенку, тем приятнее для них был аромат родного детского тела.

Также выяснилось, что привлекательность аромата детского тела понижает в определенные этапы жизни ребенка. Сначала он становится не таким приятным в возрасте 4-8 лет, затем - в 9 лет, а впоследствии - в подростковом возрасте.

Почему младенцы пахнут так приятно

Ученые пришли к выводу, что запах ребенка - это определенный сигнал, включающий механизм защиты и заботы у женщин и окружающих людей.

И чем старше становится ребенок, тем меньше он нуждается в своих маме и папе, поэтому и аромат тела перестает быть столь привлекательным.

Самый же приятный запах выдают младенцы до 6 недель. Конечно, не тогда, когда они наполняют подгузники.

Раньше мы писали о причинах колик у младенцев.

Также узнайте, как правильно считать срок беременности, и почему муж может обвинить в измене.

Читайте РБК-Украина в Google News
наукаЕгипет