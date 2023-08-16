Вот почему категорически нельзя пользоваться телефоном, если разбилось стекло

Даже самые дорогие модели телефона не застрахованы от падений. Если так произошло и экран или защитное стекло разбилось, то нельзя пользоваться телефоном. И этому есть несколько причин.
Об этом пишет Itechua.
Главная причина, почему нельзя пользоваться телефоном с поврежденным экраном - это его потенциальная опасность для здоровья. В частности, есть риск порезаться и можно серьезно повредить палец.
Экран стеклянный, потому в рану могут попасть осколки. Их будет сложно заметить и удалить.
Просмотр контента на треснувшем экране требует дополнительного напряжения. Чтение усложняется, увеличивается нагрузка на зрение и глаза быстро устают.
Поэтому следует отнести телефон к специалистам, чтобы они его отремонтировали.
Смартфон со сломанным дисплеем может сломаться в любой момент. В частности, если ваша работа зависит от телефона, вы можете пропустить важный звонок или сообщение.
Водители, особенно таксисты, рискуют оказаться в крайне неприятной ситуации. Смартфон им нужен не только для связи, но и в качестве навигатора. На поврежденном дисплее придется сфокусировать внимание подольше, чем обычно. Однако во время движения это опасно, ведь может возникнуть непредсказуемая ситуация.
Разбитое стекло дисплея в какой-то степени оказывает механическое давление на матрицу смартфона.
Если дальше пользоваться телефоном, постепенно нарушается работа процессора, батарей и других компонентов.
Главным врагом смартфона является влага, попавшая внутрь гаджета.
При использовании устройства с треснувшим стеклом экрана внутрь в минимальных количествах проникает влага. Процесс ее накопления будет длительным, потому выход из строя телефона состоится не сразу.
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