Вот почему категорически нельзя пользоваться телефоном, если разбилось стекло

Опасно для здоровья

Главная причина, почему нельзя пользоваться телефоном с поврежденным экраном - это его потенциальная опасность для здоровья. В частности, есть риск порезаться и можно серьезно повредить палец.

Экран стеклянный, потому в рану могут попасть осколки. Их будет сложно заметить и удалить.

Вред для глаз

Просмотр контента на треснувшем экране требует дополнительного напряжения. Чтение усложняется, увеличивается нагрузка на зрение и глаза быстро устают.

Поэтому следует отнести телефон к специалистам, чтобы они его отремонтировали.

Может выйти из строя

Смартфон со сломанным дисплеем может сломаться в любой момент. В частности, если ваша работа зависит от телефона, вы можете пропустить важный звонок или сообщение.

Водители, особенно таксисты, рискуют оказаться в крайне неприятной ситуации. Смартфон им нужен не только для связи, но и в качестве навигатора. На поврежденном дисплее придется сфокусировать внимание подольше, чем обычно. Однако во время движения это опасно, ведь может возникнуть непредсказуемая ситуация.

Повреждение внутренних элементов

Разбитое стекло дисплея в какой-то степени оказывает механическое давление на матрицу смартфона.

Если дальше пользоваться телефоном, постепенно нарушается работа процессора, батарей и других компонентов.

Проникновение влаги

Главным врагом смартфона является влага, попавшая внутрь гаджета.

При использовании устройства с треснувшим стеклом экрана внутрь в минимальных количествах проникает влага. Процесс ее накопления будет длительным, потому выход из строя телефона состоится не сразу.