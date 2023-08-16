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Вот почему категорически нельзя пользоваться телефоном, если разбилось стекло

Почему нельзя пользоваться телефоном с разбитым экраном (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Даже самые дорогие модели телефона не застрахованы от падений. Если так произошло и экран или защитное стекло разбилось, то нельзя пользоваться телефоном. И этому есть несколько причин.

Об этом пишет Itechua.

Опасно для здоровья

Главная причина, почему нельзя пользоваться телефоном с поврежденным экраном - это его потенциальная опасность для здоровья. В частности, есть риск порезаться и можно серьезно повредить палец.

Экран стеклянный, потому в рану могут попасть осколки. Их будет сложно заметить и удалить.

Вред для глаз

Просмотр контента на треснувшем экране требует дополнительного напряжения. Чтение усложняется, увеличивается нагрузка на зрение и глаза быстро устают.

Поэтому следует отнести телефон к специалистам, чтобы они его отремонтировали.

Может выйти из строя

Смартфон со сломанным дисплеем может сломаться в любой момент. В частности, если ваша работа зависит от телефона, вы можете пропустить важный звонок или сообщение.

Водители, особенно таксисты, рискуют оказаться в крайне неприятной ситуации. Смартфон им нужен не только для связи, но и в качестве навигатора. На поврежденном дисплее придется сфокусировать внимание подольше, чем обычно. Однако во время движения это опасно, ведь может возникнуть непредсказуемая ситуация.

Повреждение внутренних элементов

Разбитое стекло дисплея в какой-то степени оказывает механическое давление на матрицу смартфона.

Если дальше пользоваться телефоном, постепенно нарушается работа процессора, батарей и других компонентов.

Проникновение влаги

Главным врагом смартфона является влага, попавшая внутрь гаджета.

При использовании устройства с треснувшим стеклом экрана внутрь в минимальных количествах проникает влага. Процесс ее накопления будет длительным, потому выход из строя телефона состоится не сразу.

 

Раньше мы сообщали, как защитить телефон от перегрева даже в сильнейшую жару.

Также мы писали, почему телефон царапается даже в чехле и как этого избежать.

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