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Так вот почему так дорого! Украинцам объяснили, что учитывают в сумму на свет в платежках

Как формируется цена на свет (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время украинцы все чаще возмущаются ценами на коммунальные услуги. Однако следует понимать, что эта сумма учитывает несколько мелких, но значимых факторов.

Об этом рассказали на странице энергокомпании YASNO y Facebook.

Из чего складывается сумма в платежке

У рыночной цены электроэнергии есть четыре составляющие:

  • тариф поставщика - 0,13 грн/кВт-час. В этом случае это тариф поставщика "Днепропетровские энергетические услуги", обеспечивающий электроэнергией все население Днепровской области. Этот тариф рассчитывает и утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
  • стоимость услуг по передаче - 0,52 грн/кВт-ч. Это тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго". Он одинаковый для всех потребителей Украины.
  • стоимость услуг оператора системы распределения - 1,22 грн/кВт-час. Ее определяет регулятор НКРЭКУ для каждого отдельного оператора распределения.
  • цена закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" - 3,57 грн/кВт-час. Это единственная цена на рынке, по которой все поставщики покупают электроэнергию в определенный момент времени.

Если сложить цифры вместе, то получим рыночную стоимость одного кВт-ч - 5,44 грн. Из этой суммы бытовой потребитель именно Днепровской области теперь будет платить 2,64 гривны, а разницу в 2,8 гривны будет компенсировать государство.

Сейчас разница между рыночной ценой и тарифом для населения изменилась, однако государство все еще будет доплачивать за каждый киловатт населения 51% его стоимости.

Как изменились суммы в платежках

С 1 июня в Украине повысили тариф на свет. Теперь за киловатт света в час придется платить 2,64 гривны.

До повышения цен в Украине действовали два разных тарифа для обычных граждан:

  • 1,44 гривны за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч в месяц
  • 1,68 гривны за кВт-ч при потреблении свыше 250 кВт-ч в месяц

Однако новый тариф не разделяет объем потребленной электроэнергии, поэтому все граждане платят 2,64 гривны за кВт-ч.

Таким образом, если вы потратили 250 кВт-ч, то заплатите 660 гривен; за 500 кВт-ч - 1320 гривен; за 1 000 кВт-ч - 2640 гривен.

Раньше мы рассказывали, как платить за электроэнергию вдвое меньше, даже после повышения цен.

Читайте также, как выбирать бытовую технику, чтобы экономить на платежках за свет.

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