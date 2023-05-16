Вот почему мужчины не хотят знакомиться с вами: эти три причины вам даже в голову не приходят

Вы можете согласиться

Это звучит странно, но именно так и есть. Мужчин часто пугает не факт того, что вы не согласились, а именно ваше согласие на знакомство. Многие из них настолько привыкли к отказам, что просто не готовы услышать позитивный ответ от прекрасной незнакомки.

И допустим, вы согласились. А что дальше? Обычно плана Б у мужчины нет. Звонить вам? Страшно. Пригласить куда-то? Страх от того, что он не сможет произвести впечатление, пожирает его изнутри.

Все, что можно сделать в такой ситуации - брать инициативу в свои руки, если вы видите, что интерес взаимный. Несколько первых шагов, одобрение и снисхождение к промахам - и вы быстро сделаете его счастливым.

Ему не хочется знакомиться. Совсем.

Мужчина может поедать вас глазами, весь вечер держать вас в поле зрения, но не подойти. Иногда дело доходит до прямого флирта, но вечером вы отправитесь домой в одиночестве и у вас не спросят даже номер телефона.

И нет, дело совсем не в том, что вы ему не понравились. Увы, не каждый мужчина готов напрягаться и рисковать своим комфортом, даже ради самой прекрасной женщины на планете. Мужчины ленивы, а отношения - это большой труд.

Бывает и иначе - мужчина настолько разочарован в отношениях, что ему кажется, что он знает о них абсолютно все. И пока он на вас смотрел, он мысленно успел с вами завязать отношения, испытать радость, разочароваться и исчезнуть.

Мужчина не уверен в себе

Он на публике ведет себя открыто и доброжелательно, много шутит и легко общается. Но знакомство при этом не завязывает. Так часто бывает, когда вы столкнулись в общей компании. Вы нравитесь ему, но какие-то внутренние ограничения не дают ему зайти дальше, чем улыбки и комплименты.

И у таких мужчин есть часто один секрет - это заниженная самооценка и негативный опыт в прошлом. Он может смотреть на вас, такую яркую и красивую и думать, потянет ли он такую женщину - морально, материально, ментально и эмоционально. Бороться за женщину с другими поклонниками может, увы, не каждый мужчина.