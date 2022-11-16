Вот чем нельзя снижать температуру детям: это лекарство серьезно вредит

В частности есть действенные, доступные и более безопасные препараты для снижения температуры у детей. Например, ибупрофен и парацетамол.

В чем опасность аспирина

Врач говорит, что аспирин во время вирусных инфекций у детей может вызвать такое жизненно опасное состояние, как синдром Рея.

Синдром Рея - это довольно редкое состояние, но оно имеет серьезные последствия.

"Считается, что СР провоцируется использованием аспирина для лечения вирусных инфекций (в частности, гриппа и ветряной оспы) у детей. Также предпосылкой для его развития является врожденное нарушение обмена жиров (липидов)", - говорится в сообщении.

Все органы и ткани в организме человека состоят из клеток, содержащих в своем составе такие крошечные частицы как митохондрии (энергетические станции клеток). Там вырабатывается энергия для обеспечения работы всего организма.

Врач говорит, что при развитии синдрома Рея нарушается функционирование этих митохондрий.

"Особенно это касается клеток печени, потому что они, как правило, нагружены очень большим количеством работы. Если печень теряет энергию, она начинает давать сбой. Это приводит к нарушению обезвреживания и вывода из организма продуктов обмена веществ и многого другого", - рассказала педиатр.

Поэтому накопление этих токсичных веществ отрицательно влияет на головной мозг.

Следует отметить, что химическое название аспирина - ацетилсалициловая кислота.

Детям до 16 лет нельзя дать какие-либо медикаменты, содержащие: