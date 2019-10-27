Коли ГРВІ переходить у пневмонію? Комаровський відповів на хвилююче питання

Євген Комаровський розповів, коли ГРВІ переходить у пневмонію і що робити у випадку захворювання. Відповідну публікацію експерт розмістив на своєму профілі в YouTube-акаунті.

"Йде запалення верхніх дихальних шляхів, яке супроводжується підвищеним утворенням мокротиння. Плюс до всього, ми приймаємо в цей час відхаркувальні засоби, які збільшують кількість слизу в легенях", - сказав Комаровський.

За словами лікаря, головна причина пневмонії - це слиз, що виробляється в бронхах, загусає, і цей самий клубок перекриває бронхи, через що порушується вентиляція повітря і починають активно розмножуватися бактерії.

Щоб не дати розвинутися захворюванню, необхідно добре одягатися, пити теплі напої, стежити за вологістю повітря, не використовувати без призначення лікаря відхаркувальні засоби.

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