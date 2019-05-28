Орієнтуйтеся по ситуації: Комаровський дав важливу пораду батькам грудних дітей

Доктор Комаровський розповів батькам про те, коли з маленькою дитиною можна починати походи в гості, а також у людні місця. Свої поради він опублікував на сторінці в Instagram.

Комаровський відповів на запитання батьків про те, коли з малюком вже можна ходити в гості і коли спілкування з іншими людьми для дитини стає безпечним.

Він пояснив, що однозначної відповіді на це питання не існує, так як ніякої гарантії того, що дитина опиниться в здоровому оточенні немає.

"З одного боку, дитина перших місяців життя надійно захищена від більшості ГРВІ антитілами, які дісталися їй від мами. З іншого боку, ви можете жити в країні, де більшість дорослих і багато дітей не щеплені від коклюшу — чи не найбільш небезпечної хвороби в перші місяці життя дитини. Перетворювати себе і дитя в затворників не треба, але не завадить при цьому аналізувати ситуацію і не шукати пригод", - написав Комаровський і дав кілька порад про те, як і куди варто ходити з маленькою дитиною.

Завжди, коли це можливо, уникайте велелюдних місць всередині приміщень (магазини, розважальні заклади, поліклініки тощо).

Спілкування під відкритим небом в більшості випадків не небезпечно за умови, що люди не засовують голову в коляску, не кашляють/чхають на малюка і не лізуть до нього цілуватися.

Зустрічайтеся з подругами в парку, а не в супермаркеті.

Зустріч в кафе? Чудово! Але на відкритому майданчику. ⠀

Цікавтеся, куди ви йдете. Чим більше людей і особливо чим більше дітей — тим більше ризик. Не кожній дитині вдається пояснити, що ваш малюк не любить цілуватися з іншими дітьми.

Своєчасна вакцинація згідно з календарем щеплень — надійний спосіб зробити вихід у люди багаторазово менш ризикованим. І не забувайте про вакцинацію від грипу! У розпал епідемії не щеплена від грипу бабуся запросила вас на день народження? Значить, онука вона не побачить...

Особлива обережність потрібна у першому півріччі життя. Після 6 місяців щеплення вже захищають дитину від коклюшу і основний ризик — це ризик ГРВІ. До цього віку мама і тато, принаймні теоретично, вже вивчили правильні книжки, мають в будинку все необхідне і можуть допомогти дитині впоратися з інфекцією без особливих проблем.

Комаровський порадив батькам не перетворюватися в затворників з немовлятами (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Комаровський зруйнував міф про лікування ангіни у дітей.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський дав поради батькам про те, як відпочивати з дітьми на природі.