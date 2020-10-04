Організм дуже вразливий: родина Марічки Падалко знову захворіла після коронавірусу

Марічка Падалко разом з родиною після коронавірусної інфекції знову скаржиться на здоров'я. На цей раз всі троє членів сім'ї, які перенесли COVID-19, перехворіли повторно - але не коронавірусом, а застудами з ознаками ГРВІ.

Поки українська телеведуча була зосереджена на симптомах і лікуванні коронавірусу, вона зовсім не звертала уваги на те, що робити після нього. Про це Марічка розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Вона підкреслила, що негативний ПЛР-тест показує відсутність в організмі вірусу, але він не означає відсутність наслідків хвороби. Характерною ознакою вірусу є подальші хвороби, включаючи пневмонію.

Дуже легко підхопити нову інфекцію після того, як організм ослаб через коронавірус. Після двох днів роботи у телеведучої знову піднялася невелика температура, а також повернулася слабкість.

У сина, який переніс COVID-19 на ногах, через кілька тижнів піднялася висока температура, і йому довелося 5 днів лежати і приймати антибіотики.

"Висновок один - маска після одужання від коронавірусу потрібна ще більше, ніж до. Організм дуже вразливий", - зазначила Падалко.

Вона також розповіла, що після появи температури, кашлю і болю в горлі у членів сім'ї вона знову думала, що коронавірус повернувся і потрібно знову робити ПЛР-тести.

Падалка наголосила, що її син набагато сильніше захворів, ніж під час COVID-19. Але потім вона почитала інформацію про вірус і дізналася, що ймовірність повторного зараження в перші місяці після коронавірусу дуже низька. В крові зберігаються імуноглобуліни G до Sars-CoV2.

Падалко розповіла, що в сім'ї двоє людей, чоловік і молодша дочка, не хворіли на коронавірус, і у них не було ніяких інших хвороб останнім часом.

Телеведуча також радить не навантажувати себе відразу роботою після коронавірусної інфекції, оскільки організм ослаблений і це може позначитися на роботі серця.

Нагадаємо, Марічка Падалко зізналася в різкому погіршенні через COVID-19.

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