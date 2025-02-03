Организм можно перехитрить. Как похудеть и не вернуть потерянные килограммы

Похудеть - это лишь половина успеха. Самый большой вызов - не набрать вес снова. Многие люди сталкиваются с тем, что после диеты килограммы возвращаются, а иногда и в двойном размере.

Почему так происходит и как сохранить достигнутый результат, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Почему вес возвращается?

Некоторые ученые считают, что наш организм имеет определенную "заданную точку веса", к которой он пытается вернуться. Это означает, что после похудения организм начинает работать против человека, замедляя обмен веществ, изменяя гормональный фон и усиливая чувство голода.

Замедление метаболизма

Когда человек ест меньше, организм экономит энергию и начинает тратить меньше калорий, даже если физическая активность остается на том же уровне.

Гормональные изменения

Уровень лептина, гормона сытости, снижается, тогда как уровень грелина, который отвечает за голод, растет. Это заставляет человека есть больше, чем нужно.

Повышенное внимание к еде

Люди, которые ограничивают потребление калорий, чаще думают о еде, их обоняние обостряется, а вкусовые рецепторы становятся более чувствительными. Как следствие - сложнее контролировать аппетит.

Однако не все ученые соглашаются с теорией "заданной точки веса". Исследования показывают, что факторы окружающей среды и образ жизни также играют огромную роль в наборе и потере веса. Например, переезд в другую страну, изменения в работе или семейной жизни могут повлиять на массу тела.

Как не набрать лишние килограммы после похудения?

Несмотря на все трудности, длительное удержание веса - вполне реальная задача. Главное - правильный подход.

Худейте постепенно

Резкое снижение веса может привести к быстрому возвращению килограммов. Оптимальным считается похудение на 0,5-1 кг в неделю.

Следите за весом

Регулярное взвешивание помогает контролировать даже незначительные изменения в весе и вовремя принимать меры.

Не пропускайте завтрак

Исследования показывают, что люди, которые завтракают полезными продуктами (каши, фрукты), реже переедают в течение дня.

Будьте физически активными

Достаточно 30-60 минут активности ежедневно - это может быть ходьба, бег или любые упражнения.

Придерживайтесь сбалансированного питания

Лучше всего работает рацион, богатый белками, клетчаткой и полезными жирами. Стоит избегать чрезмерного количества быстрых углеводов и жирной пищи.

Не делайте "выходных" от правильного питания

Если человек позволяет себе переедание в выходные или праздники, это может быстро свести на нет все усилия.

Почему сила воли - не главное?

Многие думают, что набор веса - это вопрос только силы воли, однако исследования доказывают, что этот фактор не является решающим. Большую роль играют внешние обстоятельства, пищевые привычки и уровень физической активности.

В Америке даже создали Национальный реестр контроля веса, который отслеживает людей, потерявших более 14 кг и удерживающих новый вес по крайней мере год. Анализ их привычек показал, что самые эффективные стратегии похудения - это системность, контроль за весом и здоровый образ жизни.

Таким образом, даже если организм пытается вернуть старый вес, его можно "перехитрить".

Главное - менять привычки постепенно, не допускать резких перепадов в питании и быть последовательным. Тогда похудение станет не временной целью, а образом жизни!