Арендовать или купить собственное жилье: эксперт рассказала, как выбрать правильный вариант

Многие задумываются между арендой и покупкой собственного жилья. Решение арендовать или купить - это не только о финансах, но и о будущих планах. Есть много факторов, которые следует учитывать при осуществлении столь крупных инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Сосредоточьтесь на том, что вы хотите

Возможно, вы слышали распространенные оговорки о том, что аренда - это пустая трата денег или что единственный способ разбогатеть - иметь жилье.

Однако эти аргументы условны и важно определить, что вы больше всего цените в своей жизни.

Сертифицированный финансовый работник Марта Барнс рассказала, что нужно игнорировать то, что говорят другие и сосредоточиться на том, что вы хотите.

Жизненная ситуация

Многие финансовые эксперты отрицают общее утверждение о том, что аренда - это пустая трата денег.

Если аренда дает вам крышу над головой и место для проживания, то это точно не пустая трата денег. Все зависит от того, что вы можете себе позволить и от того, где вы находитесь в своей жизни.

Для тех, кто все еще собирает на собственное жилье, аренда является отличным вариантом.

Если ваша цель - выбрать наиболее экономически эффективный путь, важно сравнить все задействованные цифры. В некоторых случаях покупка жилья может сэкономить деньги на ежемесячных арендах.

"Вы можете обнаружить, что то, что вы будете платить за месячную ипотеку, меньше чем то, что вы заплатили бы за аренду жилья", - добавила эксперт.

Готовность иметь дом

Видение иметь свой собственный дом может быть прекрасным, но это видение часто не включает все содержание и расходы, которые связаны с ним.

Для владения домом необходимо больше, чем просто его стоимость. Такие вещи как налоги, техническое обслуживание и коммунальные услуги также следует учесть.

Если вы не готовы нести ответственность за содержание своего дома, то продление аренды может быть лучшим вариантом для вас.

Оцените свое финансовое состояние

Когда вы решили, что готовы иметь дом, вам нужно оценить свои финансовые возможности.

Следует обратиться за помощью к финансовому эксперту, поскольку он может помочь составить план.

Образ жизни

Если человек работает из дома и ему больше не нужно ездить на работу, то аренда может иметь больше смысла. Можно протестировать новое местонахождение и иметь возможность переезда, если хочется попробовать другое место по окончании аренды.

Однако если человек вернулся в офис, на полный или частичный рабочий день, и предполагает, что останется на своей текущей работе в течение нескольких лет, то покупка может быть мудрее, ведь это будет хорошая инвестиция.

Планирование будущего

В то время как аренда приносит краткосрочную уверенность и мгновенную рентабельность, собственное жилье дает возможность долгосрочной безопасности и стабильности благодаря потенциальному росту цен на недвижимость и увеличению собственного капитала.

Также это гарантирует стабильные условия оплаты без повышения арендной ставки и отсутствия угрозы ухудшения жилищных условий.