Був досвідченим пілотом: нові деталі трагедії з дельтапланом під Полтавою (відео)

При падінні дельтаплану на світанку 27 червня на Полтавщині загинуло двоє чоловіків. Пілот був досвідченим спортсменом. Про деталі трагедії повідомляє ТСН.

В останній політ мотодельтаплан злетів з покинутого аеродрому в місті Кобеляки за півтора кілометри до місця, де він і рухнув.

Очевидці розповідають, що в небі паратрайк крутонуло і він каменем полетів вниз - соняшникове поле. тЛопасті дельтаплану обломані, а на одному з шоломів кров.

Загиблі чоловіки були місцевими мешканцями. Одному з них було 40 років, іншому - 26.

"Парашут скрутило і він впав. Сказали, що якась мотузка обірвалася, і він став некерованим", - розповідає чоловік, що мешкає найближче до місця падіння дельтаплану.

Власник паратрайка Сергій Попович також випускав місцеву газету "Ехо Кобеляк". Наразі редакція у відпустці, але журналісти вийшли на роботу, щоб написати про трагічну новину.

Падіння дельтаплану під Полтавою (Сергій Попович, скрін відео: YouTube/ТСН)

Журналіст видання говорить, що Сергій завжди перевіряв погодні умови перед польотом, зокрема напрямок вітру і його швидкість.

"Він ніколи не вилітав спонтанно. Це було завжди перевірено в прогнозах погоди. Надзвичайно обережний був у цьому плані", - говорить про Сергія Поповича журналіст газети.

Мотодельтапланеризмом Сергій захопився близько восьми років тому. Він часто піднімався в небо і був дуже обережним.

У чоловіка залишилася вдова і четверо дітей.

Поліція відкрила провадження за статею "Порушення правил безпеки польотів". Наразі правоохоронці встановлюють, чи був дозвіл на політ та ліцензія.

Падіння дельтаплану під Полтавою (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що популярний співак загинув в авіакатастрофі. Йому було всього 28 років.

А також повідомляли про те, що журналіст у Києві жорстоко побив і покусав свою колишню дівчину.