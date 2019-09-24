Знову під кайфом: Лобода з грудьми вперед станцювала волоссям (відео)

Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Світлана Лобода нарвалася на критику підписників

Світлана Лобода опублікувала в Instagram нове відео, в якому показала незвичайний танець. Співачка крокує під музику і "танцює волоссям" на камеру, при цьому в центрі кадру - відкрите декольте зірки.

Варто відзначити, що крім захоплення шанувальників, Лобода нарвалася на жорстку критику. Деякі особливо пильні фани помітили, що співачка чи то під кайфом, чи то в стані алкогольного сп'яніння.

Цієї публікацією співачка анонсувала концерт, запланований на 19 жовтня, доповнивши хештегом #хочутанцевать.

Лобода з грудьми вперед станцювала волоссям (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Яких тільки коментарів не залишали підписники, дехто навіть зауважив, що співачці "далеко до Семенович".

Чорт з рогами.

Ніби-то оживший труп вуличної шл**ндри.

Під кайфом цілодобово.

А видок то обдовбаний, вже не знаєш, як себе показати.

Вічно п'яна.

Скрін коментарів

Раніше ми писали, що Світлану Лободу запідозрили в романі з 27-річним танцюристом Назаром Грабарем, який танцює в балеті співачки з 2017 року.