Опубліковано карту укриттів для населення Києва: Кличко звернувся до людей

Кличко попросив жителів Києва не піддаватися паніці, але тримати напоготові "тривожну валізку". Також дуже рекомендовано залишатися вдома і нікуди не бігти.

"Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чути і в Києві. Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримки. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома", - написав глава Києва.

Зберіть документи і необхідні речі, про всяк випадок.

"Тримайте напоготові "тривожний чемодан". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, при необхідності, дістатися до укриття або сховища. Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати роботу міста. Тримаємося! Ми повинні встояти!"- резюмував мер.

Карту бомбосховищ можна переглянути за цим посиланням.