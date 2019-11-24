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Не виправдовую надій: Данилко розплакався в ефірі Х-Фактору (відео)

STYLERТелешоу    24.11.2019 - 07:21
Не виправдовую надій: Данилко розплакався в ефірі Х-Фактору (відео)
Андрій Данилко на шоу Х-Фактор (Фото: прес-служба СТБ)

Андрій Данилко покинув проект Х-Фактор зі сльозами на очах

Андрій Данилко вирішив покинути проект Х-Фактор 10 сезон - про це суддя популярного вокального шоу заявив прямо в ефірі 23 листопада під час 11 випуску, шокуючи своїх колег та учасників конкурсу.

Сам 46-річний артист не міг стримати емоції та сльози.

Під час суперечки інших суддів Х-Фактора Насті Каменських, Олі Полякової та Ігоря Кондратюка про те, чиї підопічні кращі, творець легендарного образу Вєрки Сердючки відсторонився від розмови та помітно хвилювався.

"Михайловичу, ми тебе не ображаємо тут?.. Він у своїх думках", - сказав Кондратюк.

Після того, як на сцені з'явилися конкурсанти з категорії "Групи" (яка дісталася Данилку), він покинув суддівське місце та сів подалі від інших. Після цього артист оголосив про своє несподіване і безпрецедентне рішення - піти з шоу.

Андрій Данилко покинув проект Х-Фактор 10 сезон (Фото: скріншот)

"Слухайте, може я не правий... ось я сиджу тут, цілий день промучився... Заради Бога, тільки ви мене вибачте... Я щоранку прокидаюся і думаю... Хлопці, тільки не ображайтеся... От я ніби не виправдовував надій... Я настільки пустий! Ось сьогодні дівчатка і хлопчики переодягаються, думають - що він весь час у чорному? Думаю, сьогодні одягнуся - купив у Бельгії одяг для ефірів Х-Фактора. Я дивлюся, і я наче придурок!...

...Я розумію, наскільки це важливо, і думаю, що буде чесніше, якщо я цей проект залишу. Тому-що може з'явиться якийсь наставник, який вам допоможе", - сказав Данилко.

Також артист висловив думку, що "проблема в ньому самому".

"Може, ви зміните цю ситуацію. Але я подумав, що мені треба когось вибирати... Я не готовий це робити. Ви всі здібні хлопці. Мені здається, що мені краще цей проект покинути... В будь-якому разі хтось із вас трьох буде в прямих ефірах. Але я нічого не можу зробити. Вибачте", - попрощався Данилко та залишив студію.

Андрій Данилко розплакався в ефірі " Х-Фактора та пішов з проекту (Фото: скріншот)

Ошелешені судді відреагували на скандальний поворот в Х-Факторі.

Кондратюк висловив думку, що Данилко не задоволений тим, що йому дісталася сама лише категорія "Групи", а не по представнику зі всіх інших:" Я його в принципі готовий підтримати".

Каменських зізналася, що сильно перенервувала.

"Я фігію! У мене таке відчуття, що я якось наче винна в цьому", - сказала в свою чергу Полякова.

Чи зможуть тепер глядачі побачити Данилка в якості судді шоу Х-Фактора, чи буде призначений інший тренер замість нього - невідомо.

Не виправдовую надій: Данилко розплакався в ефірі Х-Фактору (відео)

Судді шоу Х-Фактор: Настя Каменських, Андрій Данилко, Оля Полякова та Ігор Кондратюк (Фото: прес-служба СТБ)

Нагадаємо, що Данилко є членом суддівської команди і наставником у проекті Х-Фактор з 2016 року.

Відео: Андрій Данилко пішов з шоу Х Фактор 10 сезон зі сльозами

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