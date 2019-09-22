Запізнилася на 40 хвилин, щоб заспівати під "фанеру": Лобода потрапила у гучний скандал

Лобода розчарувала фанатів
Світлана Лобода не перестає шокувати фанатів своїми витівками. На цей раз вона зганьбилася виступивши в Нижньому Новгороді. Шанувальники вибухнули гнівними коментарями під постом співачки у соцмережі Instagram.
Лобода опублікувала ролик із виступу, чекаючи похвали. Однак реакція виявилася абсолютно протилежною.
Лобода заспівала під фонограму і нарвалася на критику (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Більшість передплатників були в шоці від побаченого. Найбільше Лобода розлютила саме тих, хто зміг потрапити до неї на концерт. Адже, за словами очевидців, артистка запізнилася на 40 хвилин і співала під фонограму:
Лобода заспівала під фонограму і нарвалася на критику (скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial)