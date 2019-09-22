Запізнилася на 40 хвилин, щоб заспівати під "фанеру": Лобода потрапила у гучний скандал

Лобода заспівала під фонограму і нарвалася на критику (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода розчарувала фанатів

Світлана Лобода не перестає шокувати фанатів своїми витівками. На цей раз вона зганьбилася виступивши в Нижньому Новгороді. Шанувальники вибухнули гнівними коментарями під постом співачки у соцмережі Instagram.

Лобода опублікувала ролик із виступу, чекаючи похвали. Однак реакція виявилася абсолютно протилежною.

Лобода заспівала під фонограму і нарвалася на критику (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Більшість передплатників були в шоці від побаченого. Найбільше Лобода розлютила саме тих, хто зміг потрапити до неї на концерт. Адже, за словами очевидців, артистка запізнилася на 40 хвилин і співала під фонограму:

Вона коли-небудь почне співати, цікаво? Або весь час буде кричати розмовою?

Запізнитися на 40 хвилин. Просто браво, Світлана!

Поганий концерт. Мені не сподобався. Фонограма.

Господи...Немає слів! Позорище.

Мені не сподобалося. Фігня повна.

Лобода заспівала під фонограму і нарвалася на критику (скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial)