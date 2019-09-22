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Запізнилася на 40 хвилин, щоб заспівати під "фанеру": Лобода потрапила у гучний скандал

STYLERПерсони    22.09.2019 - 11:00
Запізнилася на 40 хвилин, щоб заспівати під "фанеру": Лобода потрапила у гучний скандал
Лобода заспівала під фонограму і нарвалася на критику (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода розчарувала фанатів

Світлана Лобода не перестає шокувати фанатів своїми витівками. На цей раз вона зганьбилася виступивши в Нижньому Новгороді. Шанувальники вибухнули гнівними коментарями під постом співачки у соцмережі Instagram.

Лобода опублікувала ролик із виступу, чекаючи похвали. Однак реакція виявилася абсолютно протилежною.

Лобода заспівала під фонограму і нарвалася на критику (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Більшість передплатників були в шоці від побаченого. Найбільше Лобода розлютила саме тих, хто зміг потрапити до неї на концерт. Адже, за словами очевидців, артистка запізнилася на 40 хвилин і співала під фонограму:

  • Вона коли-небудь почне співати, цікаво? Або весь час буде кричати розмовою?
  • Запізнитися на 40 хвилин. Просто браво, Світлана!
  • Поганий концерт. Мені не сподобався. Фонограма.
  • Господи...Немає слів! Позорище.
  • Мені не сподобалося. Фігня повна.

Запізнилася на 40 хвилин, щоб заспівати під &quot;фанеру&quot;: Лобода потрапила у гучний скандалЗапізнилася на 40 хвилин, щоб заспівати під &quot;фанеру&quot;: Лобода потрапила у гучний скандалЗапізнилася на 40 хвилин, щоб заспівати під &quot;фанеру&quot;: Лобода потрапила у гучний скандал

Запізнилася на 40 хвилин, щоб заспівати під &quot;фанеру&quot;: Лобода потрапила у гучний скандалЗапізнилася на 40 хвилин, щоб заспівати під &quot;фанеру&quot;: Лобода потрапила у гучний скандал

Лобода заспівала під фонограму і нарвалася на критику (скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial)

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