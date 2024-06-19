Ополаскиватель для рта может вызвать неизлечимую болезнь: новое исследование ученых

Ученые предупреждают, что использование ополаскивателей для полости рта известного бренда, может увеличить риск двух смертельных видов рака, поэтому их не следует использовать каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Telegraph.

Что известно об исследовании

Listerine для полоскания рта может увеличить риск развития некоторых видов рака, утверждают ученые.

Недавнее исследование выявило, что ежедневное использование жидкости для полоскания рта со вкусом Cool Mint повышает количество двух бактерий во рту, ранее связывавшихся с раком пищевода и колоректальным раком.

Речь идет о двух видах бактерий - Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus. Их количество во рту оказалось значительно больше после трех месяцев ежедневного использования Listerine.

Listerine для полоскания рта может вызвать рак (Скриншот)

Исследователи также заметили уменьшение количества бактерий под названием Actinobacteria, которые, как было установлено ранее, способствуют регуляции артериального давления.

Профессор Крис Кеньон, ученый из университета, работавшего над исследованием, сказал, что использование жидкости для полоскания рта может повысить риск рака и различных инфекций.

"Большинство людей не должны пользоваться этими ополаскивателями, а если вам так хочется это делать - то выбирайте продукты без содержания спирта", - сообщил Кеньон.

Listerine Cool Mint содержит 20% спирта, но в большинстве аптек есть альтернативы этим ополаскивателям для рта, которые рекомендованы учеными последнего исследования.