Оплакивала Сумы, а потом лакомилась икрой на камеру: актриса и жена нардепа возмутила сеть

Утром 13 апреля враг нанес очередной удар по городу Сумы. В результате обстрела есть немало погибших. На фоне этой трагедии звезда шоу "Мамахохотала" и жена нардепа Романа Грищука Анна Гресь сначала эмоционально отреагировала на событие в соцсетях, а позже - выложила видео, где смакует красную икру. Такая резкая смена настроения вызвала шквал критики в сети.
Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Так, в своих stories актриса поделилась ужасными кадрами последствий трагедии в Сумах, а уже через мгновение показала, как ест бутерброд с красной икрой.
"Жизнь слишком коротка, чтобы не воплотить свои прихоти. Вот хлебом меня не корми, а хлебом с красной икрой корми", - сказала Гресь.
Впоследствии жена нардепа, вероятно, осознала, насколько неуместным было видео, и удалила его.
Впрочем, как отметил обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов, "удаляй не удаляй, а интернет помнит все".
"Я считаю необходимым показывать подобные эпизоды. Неважно, это нардеп, его жена, артист, блогер или другой медийщик. Игнорируя такие "издьовки", это приведет к потере чего-либо человеческого. То, что удалила stories - ок, но в первую очередь это показывает, чем живет человек и что у него в голове на самом деле", - написал звездный сплетник в своем Telegram-канале.
В сети разразилось возмущение. Пользователи не сдерживаются и массово осуждают поведение актрисы.
Анна Гресь начинала свою карьеру в модельной индустрии - участвовала в нескольких конкурсах красоты. Она была финалисткой "Мисс Украина Вселенная 2011" и представляла страну на международном модельном соревновании Baltic Beauty Contest. В 2012 году получила титул "Королева КПИ".
В том же году на базе команды КВН "Сборная КПИ" появилась юмористическая студия "Мамахохотала", в которой Анна работала вплоть до закрытия канала "НЛО TV" в 2022-м.
Вместе со своим парнем, а ныне мужем Романом Грищуком, который руководил проектом до начала политической карьеры, она также появлялась в телешоу "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым в жюри.
После шести лет отношений Грищук сделал ей предложение прямо на сцене во время выступления студии в 2014 году.
Утром 13 апреля, примерно в 10:15, российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум.
Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты применили ракету, оснащенную кассетными боеприпасами.
По обновленным данным, в результате атаки погибли 32 человека, еще более 84 получили ранения.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал трагедию.
"Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, на которое заслуживает террорист", - подчеркнул президент.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram Анны Гресь и Богдана Беспалова, Telegram-канал Bespalovmedia.