Оплакивала Сумы, а потом лакомилась икрой на камеру: актриса и жена нардепа возмутила сеть

Утром 13 апреля враг нанес очередной удар по городу Сумы. В результате обстрела есть немало погибших. На фоне этой трагедии звезда шоу "Мамахохотала" и жена нардепа Романа Грищука Анна Гресь сначала эмоционально отреагировала на событие в соцсетях, а позже - выложила видео, где смакует красную икру. Такая резкая смена настроения вызвала шквал критики в сети.

Так, в своих stories актриса поделилась ужасными кадрами последствий трагедии в Сумах, а уже через мгновение показала, как ест бутерброд с красной икрой. Анна Гресь показала последствия трагедии в Сумах (фото: instagram.com/anya_gres)

"Жизнь слишком коротка, чтобы не воплотить свои прихоти. Вот хлебом меня не корми, а хлебом с красной икрой корми", - сказала Гресь. Анна Гресь возмутила сеть (скриншот)

Впоследствии жена нардепа, вероятно, осознала, насколько неуместным было видео, и удалила его.

Впрочем, как отметил обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов, "удаляй не удаляй, а интернет помнит все".

"Я считаю необходимым показывать подобные эпизоды. Неважно, это нардеп, его жена, артист, блогер или другой медийщик. Игнорируя такие "издьовки", это приведет к потере чего-либо человеческого. То, что удалила stories - ок, но в первую очередь это показывает, чем живет человек и что у него в голове на самом деле", - написал звездный сплетник в своем Telegram-канале.

Реакция сети

В сети разразилось возмущение. Пользователи не сдерживаются и массово осуждают поведение актрисы.

Видно, що дуже "переживає"

Може ще не встигла побачити новини. Це ж все буквально щойно

Запостила б збір на допомогу сім'ям та дітям постраждалих в Сумах

Або ти викладаєш, як жереш ікру, або Суми. Як в її мізку це стикується - я не розумію

Це називається: моя хата з краю

Як так не мати ніякого співчуття? На мою думку, вже один день після такої важкої трагедії можна не викладати в інет своє лакшері життя

Кто такая Анна Гресь?

Анна Гресь начинала свою карьеру в модельной индустрии - участвовала в нескольких конкурсах красоты. Она была финалисткой "Мисс Украина Вселенная 2011" и представляла страну на международном модельном соревновании Baltic Beauty Contest. В 2012 году получила титул "Королева КПИ". Анна Гресь (фото: instagram.com/anya_gres)

В том же году на базе команды КВН "Сборная КПИ" появилась юмористическая студия "Мамахохотала", в которой Анна работала вплоть до закрытия канала "НЛО TV" в 2022-м.

Вместе со своим парнем, а ныне мужем Романом Грищуком, который руководил проектом до начала политической карьеры, она также появлялась в телешоу "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым в жюри. Анна Гресь и Роман Грищук (фото: instagram.com/anya_gres)

После шести лет отношений Грищук сделал ей предложение прямо на сцене во время выступления студии в 2014 году.

Что известно о ракетном ударе по Сумах

Утром 13 апреля, примерно в 10:15, российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум.

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты применили ракету, оснащенную кассетными боеприпасами.

По обновленным данным, в результате атаки погибли 32 человека, еще более 84 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал трагедию.

"Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, на которое заслуживает террорист", - подчеркнул президент.