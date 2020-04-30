Опис COVID-19 і як з ним боротися знайшли в 5000-річній книзі по медицині

Коронавірус COVID-19 описали ще 5 тисяч років тому в індійському медичному трактаті під назвою "Чарака-самхіта". У книзі також перерахували методи профілактики хвороби, яку викликають дрібні частинки "круглої форми з важкими шипами".

На дивовижну знахідку натрапила фахівець з індійської народної медицини доктор Сміта Нарам, пише India Today.

Так, в книзі "Чарака-самхіта" у розділі під заголовком "Крімі" (у перекладі - інфекція) згадується термін "Слешма Крімі" та подається опис настільки крихітних частинок, що їх неможливо побачити неозброєним оком. Для цього потрібен спеціальний інструмент (якого в той час у вчених, звичайно ж, не було).

"В "Чарака-самхіті "сказано, що вони (частинки. - Ред.) осідають в дихальній системі", - говорить доктор Нарам.

Крім того, там написано, що ці частинки круглої форми і з важкими шипами. Саме так виглядає при багаторазовому збільшенні коронавірус.

Так виглядає коронавірус (фото: wikipedia.org)

"Опис в "Чарака-самхіті "сильно нагадує новий коронавірус. Там наводиться пояснення, як "Слешма Крімі" після осідання в дихальній системі викликає кашель, застій (в легенях) і задишку, іноді навіть призводить до смерті", - розповіла лікар.

Також в стародавньому трактаті описані і методи профілактики. Там сказано, що потрібно правильно харчуватися, щоб бути сильним і здоровим, а також уникати близькості з іншими людьми.

Зазначимо, що болгарська сліпа провидиця Ванга 30 років тому передбачила появу смертельного вірусу, за описом схожого на коронавірус.