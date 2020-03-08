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Спирається на акторську майстерність: експерти викрили Меган Маркл

STYLERПерсони    08.03.2020 - 08:00
Спирається на акторську майстерність: експерти викрили Меган Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл є хорошою актрисою, чим успішно користується у повсякденності

Меган Маркл і принц Гаррі досі не повідомили, чим планують займатися далі. Тому експертам залишається будувати здогадки виходячи з даних, які вже є у відкритому доступі. Про це інформує Express.

Експерт по спілкуванню та мові жестів Джуді Джеймс стверджує, що найближчим часом подружня пара може отримувати великі гроші навіть за публічні виступи.

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Принц Гаррі не раз успішно проявляв себе у виступах перед людьми. Подібне можна сказати і про Меган Маркл. Минуле актриси допомогло їй стати впевненим оратором.

"Меган - харизматичний і талановитий оратор, який відточував свої навички задовго до зустрічі з Гаррі та прийняття королівського титулу", - зазначає джерело.

Перебуваючи в королівській родині, герцогиня Сассекська використовувала свої навички спілкування, щоб додати більше "драми" на заходах. Ефектно виступати у герцогині завжди виходило, а от у Гаррі справи йдуть трохи інакше.

"Йому потрібно використовувати паузи і варіації вокального тону, щоб створити потрібний ефект. Під час своєї промови голос Гаррі злегка підвищується, що наводить на думку про нерви", - ділиться спеціаліст.

Коментуючи стиль розмови Меган, експерт також додала, що Сассекська, крім усього, активно використовує зоровий контакт для залучення уваги. Це допомагає їй бути ближче з аудиторією. Подібна ситуація може призвести до того, що Меган затьмарить Гаррі і про нього всі забудуть.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі змушені вирішувати нові неприємності, адже уряд Канади в найближчі кілька тижнів має намір перестати надавати послуги охорони герцогам Сассекським.

Також ми писали, що Кейт Міддлтон залишилася позаду і програла Меган Маркл у "змаганнях".

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