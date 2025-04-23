OpenAI может купить самый популярный браузер в мире: раскрыты детали

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих сайтов новостей в сфере бизнеса Bloomberg .

Что известно

Министерство юстиции США вызвало руководителя отдела продуктов OpenAI Ника Терли для дачи показаний в рамках антимонопольного дела против Google. Он отметил, что на данный момент у ChatGPT уже есть расширение для браузера Chrome, однако более глубокая интеграция могла бы привести к созданию "значительно лучшего продукта".

По словам Терли, несмотря на достигнутое соглашение по интеграции ChatGPT в iPhone от Apple, OpenAI столкнулась с трудностями в переговорах с производителями Android-смартфонов.

Он также напомнил, что с января Google начала платить Samsung за предварительную установку своего ИИ-сервиса Gemini на смартфоны. Хотя это соглашение формально не ограничивает работу с другими компаниями, по словам Терли, OpenAI не удалось добиться существенного прогресса в переговорах с южнокорейской корпорацией - Google способна превзойти любые инвестиции стартапов.

Кроме того, Терли выразил обеспокоенность тем, что крупные игроки вроде Google могут фактически "закрыть" рынок для таких компаний, как OpenAI, контролируя ключевые платформы вроде браузеров и поисковых систем. Это, по его мнению, напрямую влияет на свободу выбора пользователей.

В OpenAI также предупредили, что возможная принудительная продажа Chrome может нанести ущерб потребителям и ослабить позиции США в глобальной технологической гонке.