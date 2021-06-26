ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Небезпечний ТікТок-челендж у Львові: діти крадуть ковпачки з коліс автомобілів (відео)

Новость на русском →
Львів, Субота 26 червня 2021 08:07
Небезпечний ТікТок-челендж у Львові: діти крадуть ковпачки з коліс автомобілів (відео) Фото: у Львові шириться небезпечний челендж (Chesnot/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Нещодавно у Львові серед дітей підлітків з'явився небезпечний ТікТок челендж. А саме, діти крадуть ковпачки з автомобільних коліс та хизуються ними у мережі.

Про це пише "Варта 1".

У мережі опублікували відео, як неповнолітні хлопці збирають "трофеї".

На відео камері спостереження видно, як троє дітей крадуть ковпачки з коліс авто. На такий злочин школярі йдуть заради лайків у ТікТоці.

Деякі діти назбирали вже цілу колекцію, на якій планують спекулювати.

Учасники полюють не за всіма ковпачками. Вони обирають найгарніші – незвичайної форми, кольорові або з логотипами. Після цього діти хизуються своїми "скарбами" перед однолітками у мережі.

Окрім того, найдосвідченіші почали знімати відео, як краще викрутити ковпачки. Також нерідко школярі-бізнесмени їх продають.

Дивний челендж швидко набирає популярності серед школярів. Крадіжки ковпачків вже зафіксували у Києві, Дніпрі, Одесі та Кривому Розі.

Раніше ми повідомляли що у Харкові юний блогер вигадав оригінальний челендж, як змусити людей грати в футбол.

Читайте РБК-Україна в Google News
игра вызов челендж
LITE
Діставайте парасолі: синоптики розповіли, де пройдуть дощі з грозами
Діставайте парасолі: синоптики розповіли, де пройдуть дощі з грозами