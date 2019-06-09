Небезпечна отрута потрапила в річку під Києвом: нові подробиці НП (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Витік хімікатів стався на кордоні двох областей

Хімікати потрапили в річку Рось в результаті аварії в ніч проти 9 червня в селі Збаржівка з мікроавтобусом Mersedes Sprinter, який перевозив близько тонни небезпечних для організму людини добрив (спочатку йшлося про інсектицид "Нурал B"). Інцидент стався в кількох кілометрах перед Київською областю, і в Білоцерківській райдержадміністрації попередили громадян про наслідки потрапляння у воду небезпечної отрути і звернулися із заявою.

Після витоку хімікатів і забруднення води влада Білої Церкви прийняла рішення про тимчасове припинення водопостачання 9 червня з 23:00. Крім того, з 10 червня забороняється вилов риби, купання і випас худоби в акваторії річки Рось.

"На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини! На даний момент спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження. Про глибину забруднення і зону ураження річки буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні Білоцерківської РДА на Facebook-сторінці.

Село Збаржівка на карті (Фото: google.com.ua/maps)

Також в мережі показали відео з місця події. Повідомляється, що автобус вилетів з дороги і потрапив у водойму близько п'яти годин ранку. Транспортний засіб витягли на сушу. Постраждалих немає.

Зазначається, що водій втік з місця ДТП і зараз його розшукує поліція.

Фото: скріншот

Також стало відомо, що автобус горів. Наразі невідомо, що стало причиною пожежі - підпал або загоряння через аварію.

На місці події було встановлено, що перевозили не інсектицид "Нурал B", а інші хімікати, зокрема добрива для рослин, які також небезпечні для людини.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Нагадаємо, в 2018 році в Тернопільській області після обробки полів хімікатами до лікарні з отруєнням звернулися 252 людини, 99 з них - діти. Всі постраждалі проходили амбулаторне лікування вдома.

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