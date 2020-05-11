Небезпечний астероїд-гігант наближається до Землі: з'явилося відео

Астероїд розміром від 668 до 1490 метрів в діаметрі на величезній швидкості наближається до Землі. У NASA визнали небесне тіло потенційно небезпечним через його розміри та близькість до нашої планеті.

Небесне тіло вперше було виявлено 16 січня 1997 році, завдяки чому отримало назву 136795 1997 BQ. Його відносять до групи Аполлона.

Цей гігант перетне орбіту Землі, але "розминеться" з нею 22 травня о 00:45 за київським часом на відстані близько 6,16 мільйона кілометрів. Швидкість об'єкта становитиме 12 кілометрів на секунду.

На фото нижче орбіта Землі позначена синім, астероїда 136795 1997 BQ білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Орбіта астероїда 136795 1997 BQ (фото: Credit)

Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться аж 28 травня 2147 року. В цей день він віддалиться від Землі і промчить на відстані приблизно 9,5 мільйона кілометра від нашої планети.

Астероїд 136795 1997 BQ летить до Землі (відео: YouTube)

Згідно з критеріями NASA астероїд 136795 1997 BQ і схожі на нього небесні тіла називають потенційно небезпечними. За їхнім пересуванням ретельно стежать і оцінюють ризики зіткнення з планетою. До потенційно небезпечних відносять астероїди, діаметр яких понад 140 метрів, а близькість до планети - менш як 7,5 мільйона кілометра. 136795 1997 BQ вписується під ці критерії.

Зазначимо, що найбільший астероїд в цьому році, пролетів на дуже близькій відстані від Землі 29 квітня. Його розміри варіювалися від 1,84 до 4,11 кілометра, і він був так близько, що його можна було побачити в звичайний телескоп. А відео з польотом гіганта транслювали астрономи NASA.