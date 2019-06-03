Небезпечні розваги: під Рівним 5-річний хлопчик загинув на власному подвір'ї

Дитина загинула під піноблоками в Рівненській області (фото: РБК-Україна)

Дитина гралася біля будинку без нагляду дорослих

П'ятирічна дитина загинула під завалами піноблоків, які були складені на подвір'ї. Трагічна подія трапилася в селі Великі Цепцевичі Володимирецького району Рівненщини. Про це повідомляє управління нацполіції в області.

НП сталася 31 травня близько 14:00. Слідством попередньо встановлено, що хлопчик грався у дворі біля будинку, де були складені будматеріали. Дитина вирішила залізти на купу піноблоків, однак вони завалилися і придавили малюка.

Хлопчика терміново доправили до найближчого медичного закладу, де лікарі намагалися його врятувати. Однак під час операції дитина померла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство з поміткою "побутовий нещасний випадок").

Дитина загинула під піноблоками в Рівненській області (фото: pixabay.com)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Переяслав-Хмельницькому п'яні поліцейські вирішили повправлятися в стрільбі по пляшках, але влучили в голову п'ятирічному хлопчику, який грався неподалік.

Нагадаємо, у Запоріжжі 33-річний чоловік зарубав сокирою свою 25-річну дружину і повісився. Пізніше з'ясувалося, що чоловік намагався повісити і дворічного сина, але мотузка порвалася, малюк вижив і майже два дні пробув у квартирі з мертвими батьками.