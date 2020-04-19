Небезпечні морози, дощі та шквали: синоптики назвали дату погіршення погоди

Погода в Україні у понеділок, 20 квітня, буде супроводжуватися сильними заморозками в нічний час. Також очікуються похолодання протягом дня. У середньому, температура по країні впаде на 2-3 градуси. Східні та південні регіони в Україну заллє дощами. При цьому очікуються шквали вітру.

Як повідомляється, у понеділок в Україні очікується похолодання як в денний, так і в нічний час. Середня температура по країні триматиметься на рівні +9... +13 градусів. При цьому найтепліше буде традиційно на півдні країни, де термометри покажуть +13... +17 градусів. Такий прогноз на 20 квітня опублікували синоптики Укргідрометцентру.

У нічний час синоптики прогнозують зниження рівня тепла в середньому до +3... +5 градусів. При цьому в західних, північних і деяких центральних областях очікуються небезпечні заморозки – до +1... -3 градусів.

Погода в Україні 20 квітня (скріншот: meteo.gov.ua)

"Вночі 20 квітня в західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки у повітрі 0-3 ° (II рівень небезпеки - помаранчевий)", - йдеться в метеорологічному попередженні.

Дощі очікуються в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській та Сімферопольській областях. В інших регіонах – ясна погода з мінливою хмарністю. При цьому синоптики попереджають про шквали вітру до 7-12 м/с.

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