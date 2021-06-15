Небезпечні атракціони: як уберегти себе і дітей від травм і неприємностей

Персонал, який обслуговує атракціони, стверджує, що техніку перевіряють щодня – вранці, перед запуском перших відвідувачів. Періодично проходить спеціальна перевірка, яка перевіряє техніку глобально. Всім відвідувачам проводять інструктаж перед розвагою, а також тримають аптечку – на випадок надання першої допомоги.

Що кажуть експерти

Експерти однозначно рекомендують не відвідувати атракціони під час сильного вітру або дощу, а вибирати більш сприятливу погоду для розваг.

При покупці квитка - радять його обов'язково зберегти, оскільки це єдине юридичне підтвердження, що ви були на цьому атракціоні. Можна також попросити чек про оплату.

"За законом за травми відповідає власник атракціону, але на ділі довести це складно", - кажуть експерти.

Також рекомендується самостійно візуально оцінювати стан атракціону, і не ризикувати, якщо конструкція виглядає недоглянутою.

"Самі перевіряйте, чи не пошкоджена конструкція – не відірвані балки, не стирчать гострі кути. Звертайте увагу на підозрілі звуки. Якщо атракціон на вигляд занедбаний - краще не ризикуйте", - радять фахівці.

Також потрібно звернути увагу на огорожу атракціону, на дотримання персоналом правил безпеки – чи немає перевантаження і як спостерігає за роботою оператор. І завжди вимагайте провести інструктаж з правил безпеки та не порушуйте їх.

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