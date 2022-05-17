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Чи небезпечні прострочені ліки? Лікарі дали список токсичних препаратів

Фото: чи небезпечні прострочені ліки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Через дорожнечу ліків у багатьох з нас не піднімається рука викидати таблетки, сиропи, мазі і порошки, термін придатності яких закінчився. Але чи можна їх приймати?

Читайте в матеріалі Styler про терміни препаратів і можливі ризики від їх прийому.

Небезпечно, безпечно чи марно?

Як кажуть експерти, приблизно 80% всіх лікарських препаратів по закінченню свого терміну втрачають лікувальні властивості.

Тому з точки зору прямої шкоди для організму вони, скоріше за все, не завдадуть шкоди. Але ось шкідливість від відсутності лікування буде точно.

Група ліків, які стають токсичними

Виняток становлять сульфаніламідна група. Фахівці кажуть, що по закінченню терміну придатності ліки можуть розпадатися з виділенням токсинів, небезпечних для здоров'я.

Сульфаніламідна група - протимікробні препарати, які призначаються при лікуванні інфекційно-запальних захворювань. Сюди відносять бісептол, стрептоцид, фталазол та інші.

Це важливо:

Термін придатності деяких препаратів може відрізнятися, в залежності від того, запаковані вони чи ні. Сюди відносяться сиропи, мазі і подібні препарати. Звертайте на це увагу: дані про терміни після відкриття вказані на упаковці.

Раніше ми писали, як визначити підроблені ліки, не виходячи з аптеки. Названі найдієвіші способи.

Також повідомлялося про популярні ліки, які потрібно викинути в сміття.

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