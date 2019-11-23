Небезпечно для життя: в мережі показали жахливі умови в гуртожитках Харкова (відео)

Гуртожитки в Харкові жахнули першокурсників своїми умовами. Студенти одного з вузів Харкова показали фото приміщень, в яких їм доводиться жити. На знімках видно, що в гуртожитку панує антисанітарія, бруд, клопи і таргани. Про це повідомляє telegram-канал "Харків 1654".

За словами обурених студентів першого курсу, у них відсутня гаряча вода і немає меблів, а тому вони вирішили показати, як їм доводиться жити і вчитися. Гуртожиток знаходиться по проспекту Людвіга Свободи, 51А.

"Гарячої води немає. Антисанітарія. Клопи і мошки постійно кусають. Іржаві, смердючі холодильники. Банально немає навіть шафи і стола. На фото — продукти колишніх господарів, тобто кімнати "підготовлені" до заїзду нових студентів. Клопи, таргани, протушхее м'ясо в холодильнику з мільйоном мошок", — розповіли в соцмережах студенти.

Крім того, в мережі розповіли про корупційні схеми, за допомогою яких в гуртожитку можна отримати кімнату з хорошим ремонтом.

Умови в гуртожитку в Харкові (фото: t.me/kharkiv_1654)

"Це кімната в гуртожитку для тих, хто не захотів (чи не зміг) дати хабар. Офіційний платіж 520 грн/місяць. Перед заселенням тобі пропонують три варіанти. Дати хабар у розмірі 2000 грн і тебе поселяють в двійку з нормальним ремонтом. 8000 грн і тебе поселяють в дуже хороші умови, теж двійка, теж з сусідом. Або нічого не давати і тебе відправлять в цей блощичник", - опублікували заяву одного зі студентів.

Нагадаємо, що раніше в одній з шкіл Рівненської області масово отруїлися діти.