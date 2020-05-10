Діти почали вмирати від загадкового синдрому: будьте обережні

Коронавірус 2020 почав масово заражати дітей (фото: facebook.com/screennews.ad)

Коронавірус почав активно поширюватися серед дітей

Коронавірус 2020 поширюється досить швидко по всіх куточках планети. Як виявилося, COVID-19 несе небезпеку не тільки для дорослих, але й для дітей. У Нью-Йорку (США) троє маленьких дітей померли від загадкового синдрому, який був викликаний коронавірусом.

За добу від хвороби померло три дитини. Про це заявив американський політичний діяч, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, інформує видання "The New York Times".

За станом на 9 травня більше 73 дітей у Нью-Йорку захворіли рідкісною хворобою, яка має деякі схожі моменти з Кавасакі - захворюванням, що характеризується запальним ушкодженням кровоносних судин всього тіла.

Куомо підкреслив, що багато хто з цих маленьких пацієнтів не мав респіраторних симптомів, характерних для коронавірусу, але у кожного з них тест показав наявність COVID-19.

"Ми були впевнені, що COVID-19 не торкнеться молодих людей. Нам ще багато чого належить дізнатися про цей вірус", - повідомив Куомо.

Батькам у даній ситуації варто звертати увагу на такі симптоми, як тривала лихоманка, біль у животі, зміна кольору шкіри, прискорене серцебиття і біль в грудях.

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